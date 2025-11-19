Am Donnerstag, den 20. November 2025, findet im Haus der Begegnung in Innsbruck von 19 bis 21 Uhr die Multivisionsshow „Wie uns Moore helfen“ statt. Fotograf Sebastian Frölich und Biologe Hermann Sonntag führen gemeinsam durch den Abend. Gezeigt werden eindrucksvolle Aufnahmen aus Moorlandschaften der Region Zugspitze-Wetterstein-Karwendel, aufgenommen über und unter Wasser.

Multivisionsshow „Wie uns Moore helfen“ beleuchtet bedrohte Lebensräume im Alpenraum

Bildgewaltige Einblicke in Moore der Euregio Zugspitze-Wetterstein-Karwendel am 20. November im Haus der Begegnung Innsbruck

Die Veranstaltung verbindet Fotografie, Biologie, Naturgeschichte und persönliche Anekdoten zu einem interdisziplinären Zugang. Ziel ist es, das Bewusstsein für Moore als bedrohte Ökosysteme zu stärken. Die Veranstaltung ist Teil des Interreg VI-A Programms Bayern–Österreich 2021–2027 mit Fokus auf Bildung, Arten- und Klimaschutz.

Ort: Haus der Begegnung, Rennweg 12, 6020 Innsbruck

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 20. November 2025, 19:00–21:00 Uhr

Eintritt: freiwillige Spende

Veranstalter: Haus der Begegnung der Diözese Innsbruck in Kooperation mit dem Katholischen Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen e.V., dem Referat Kunstvermittlung der Diözese Innsbruck, dem Naturpark Karwendel und der KEM Region Seefelder Plateau.

Mehr Informationen zur Ausstellung: hdb.dibk.at