Neu: Godox ML80Bi & ML150Bi Bi-Color LED Video Light

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland, freut sich Ihnen die ML80Bi und ML150Bi Bi-Color LED Video Lights vorzustellen.

Mit den neuen Bi-Color LED Video Lights erweitert Godox sein Portfolio um zwei vielseitige Lichtlösungen für professionelle Foto- und Videoproduktionen. Entwickelt für Anwender, die hohe Lichtleistung mit maximaler Flexibilität kombinieren möchten, setzen die neuen Modelle auf ein durchdachtes modulares Konzept. Die Leuchten lassen sich nahtlos in unterschiedlichste Produktionsumgebungen integrieren und bieten sowohl im Studio, als auch im mobilen Einsatz eine beeindruckende Performance. Dank innovativer Lichttechnik und einer großen Zubehörkompatibilität sind sie ideal für alle, die bei kreativen Aufgaben Wert auf Effizienz, Mobilität und präzise Lichtgestaltung legen.

Starke Leistung und kreative Freiheit in einem System

Die Godox ML80Bi und ML150Bi sind darauf ausgelegt, professionelle Produktionen mit starker Lichtleistung, hoher Effizienz und maximaler Mobilität zu unterstützen. Beide Modelle arbeiten im variablen Farbtemperaturbereich von 2800 bis 6500 Kelvin und bieten mit einem CRI und TLCI von über 96 eine besonders farbtreue Lichtqualität, wie sie für anspruchsvolle Video- und Fotoproduktionen erforderlich ist. Durch die aktive und gleichzeitig leise Kühlung bleiben die Geräte auch bei längeren Einsätzen stabil und gewährleisten eine konstante Lichtausgabe ohne Hitzestau.

Mit dem neuen ML-Z Zoom Reflektor steigert Godox die Lichtintensität deutlich und ermöglicht eine Ausleuchtung, die ansonsten nur mit größeren Studiolösungen erreichbar wäre. Die ML80Bi erreicht bis zu 29.600 Lux bei 5600K auf 1 Meter Entfernung und übertrifft damit klassische 100W-Systeme, während die ML150Bi mit bis zu 61.054 Lux eine beeindruckende Lichtleistung liefert und selbst für größere Sets ausreichend Reserven bereithält. Trotz dieser Werte bleiben die Leuchten kompakt und transportfreundlich, ideal für Außeneinsätze oder Produktionen, bei denen eine reduzierte Ausrüstung gefragt ist.

Modulares Design für maximale Flexibilität

Durch das modulare Design lassen sich magnetischen Zubehörteile über den Godox Mount schnell und ohne Werkzeug wechseln. Die direkte Akkumontage über ML-BA Batterie, NP-F oder V-Mount Adapter sorgt dafür, dass die Leuchten auch bei kabellosem Betrieb die volle Leistung abrufen können. So bleiben Setwechsel, spontane Positionsänderungen oder mobile Drehs jederzeit möglich, ohne an eine stationäre Stromquelle gebunden zu sein. In Kombination mit App-Steuerung über NFC und, bei der ML150Bi, zusätzlicher DMX-Anbindung fügen sich beide Modelle nahtlos in professionelle Setups ein und ermöglichen eine präzise Kontrolle über Lichtfarbe und Intensität.

Mit den neuen Diffusion Panels erweitert Godox die kreative Kontrolle über das Licht. Die Panels lassen sich stapeln und kombinieren, um vielfältige Lichteffekte zu erzeugen. Drei wählbare Stufen eröffnen dabei jeweils eine eigene Lichtcharakteristik: von sanft gestreutem, weichem Licht bis hin zu klar definierten, kontrastreichen Akzenten. So entsteht für jede Szene der passende Look und die gewünschte Atmosphäre.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Modulares System mit Godox Mount für eine breite Zubehörkompatibilität

Hohe Lichtleistung mit ML-Z Reflektor bis zu 61.054 Lux bei der ML150Bi

Magnetisches Zubehörsystem für schnellen Wechsel ohne zusätzliche Adapter

Kabelloser Akkubetrieb mit ML-BA, NP-F oder V-Mount für mobile Produktionen

Steuerung per App mit NFC sowie DMX-Unterstützung bei der ML150Bi

Kompakte Bauweise für flexible Nutzung im Studio und im Außeneinsatz

Preis und Verfügbarkeit

Die Godox ML80Bi und ML150Bi werden in Kürze im Fotofachhandel verfügbar sein. Das ML80Bi – Bi-Color LED Light ist zum UVP von 259,99 € erhältlich, das ML150Bi – Bi-Color LED Light zum UVP von 279,99 €.