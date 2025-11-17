Pictrs hat zu seinem 15. Geburtstag ein neues Logo vorgestellt – das dritte in der Unternehmensgeschichte. Die Wortmarke „pictrs“ erscheint nun in einer klaren, schwarz gesetzten Typografie, ergänzt durch ein grünes Linien-Element, das ein Rechteck bildet und vom i-Punkt bis zum Punkt am Wortende reicht. Das grafische Rechteck soll – wie schon beim vorherigen Logo – die Assoziation zu einem Bild oder Foto verstärken.

Gestaltet wurde das neue Logo intern vom Pictrs-Team: Grafikdesignerin Marta Nowicki und Webentwickler Samuel Schnarr entwickelten zahlreiche Varianten, bevor der jetzt gewählte Entwurf feststand. Beide arbeiteten mehrere Wochen an Konzepten, Formsprachen und Einsatzmöglichkeiten – vom Webdesign bis zu Messe- und Werbematerialien. Die Hausfarbe Grün blieb bewusst erhalten.

Gründer Christian Prüfer betont, dass das neue Logo die Werte des Unternehmens widerspiegle: minimalistisch, modern und transparent. Zum Jubiläum blickt das Team außerdem auf die beiden früheren Logos zurück – vom farbintensiven Filmstreifen der Anfangsjahre bis zur reduzierten Wortmarke der vergangenen Dekade.

Das Redesign begleitet die umfassende Überarbeitung der Pictrs-Webseite und des Messeauftritts. Feedback zum neuen Erscheinungsbild sammelt das Team aktiv über die eigenen Kanäle.

