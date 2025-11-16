Die Berliner Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 22. November 2025 bis 24. Januar 2026 die Ausstellung „David Yarrow: The Collection“. Rund 20 Werke, größtenteils in den vergangenen 18 Monaten entstanden, geben einen umfassenden Einblick in das aktuelle Schaffen des international renommierten Fotografen. Parallel erscheint das gleichnamige Buch David Yarrow: The Collection im Verlag Rizzoli, zusätzlich als limitierte Sumo-Edition.
Yarrow ist bekannt für seine großformatigen Schwarzweiß- und Farbfotografien, die Elemente aus Naturfotografie, Inszenierung und Storytelling verbinden. Seine Aufnahmen – oft an Schauplätzen in den USA, Südafrika, China, Großbritannien, Schottland oder Italien entstanden – inszenieren Tiere, Landschaften und Menschen mit filmischer Dramatik. Mit starkem Licht und präzisem Kompositionsaufbau erzeugt der Fotograf Bilder, die an Szenen klassischer Hollywood-Produktionen erinnern. So gelingt ihm eine Balance zwischen dokumentarischem Realismus und bildgewaltiger Inszenierung.
Der in Glasgow geborene Künstler (Jahrgang 1966) begann seine Laufbahn als Sportfotograf und erlangte früh Bekanntheit mit einem ikonischen Porträt Diego Maradonas beim WM-Finale 1986. Später wandte er sich der Kunstfotografie zu, mit Schwerpunkt auf Tier- und Landschaftsaufnahmen. Heute zählen seine Werke zu den begehrtesten Positionen auf dem internationalen Fotokunstmarkt und sind in bedeutenden Museen und Sammlungen vertreten.
Neben seiner fotografischen Arbeit engagiert sich Yarrow für wohltätige Projekte: Seit 2018 sammelte er über 20 Millionen US-Dollar für Umwelt- und Sozialinitiativen. Zuletzt war er an der Kampagne zum offiziellen Ball der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beteiligt und fotografierte das europäische Ryder-Cup-Team in New York.
David Yarrow „The Collection“
Ein Artist Talk mit David Yarrow findet am 22. November 2025 um 12 Uhr in der Galerie statt, gefolgt von einem Book Signing um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Laufzeit: 22. November 2025 bis 24. Januar 2026
Ort: CAMERA WORK · Kantstraße 149 · 10623 Berlin
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag · 11 bis 18 Uhr
Eintritt ist frei.
Buch zu David Yarrow „The Collection“
In Ergänzung zur Ausstellung erscheint das begleitende Buch David Yarrow: The Collection, das zugleich einen tiefgehenden Einblick in das Schaffen des Künstlers bietet. Es wird im Verlag Rizzoli publiziert und ist auch als opulente Sumo-Edition erhältlich — großformatig, hochwertig ausgestattet und mit limitierter Auflage. Das Werk umfasst eine Auswahl von rund 250 Bildern, darunter neue Serien und ausgewählte Motive aus früheren Projekten, die Yarrow in verschiedenen Teilen der Welt realisierte, etwa in Südafrika, Italien, Schottland und den USA. Begleittexte beleuchten seine Arbeitsweise, die Inszenierung zwischen Natur-, Porträt- und Tierfotografie sowie seine Motive der Zeit- und Raumwahrnehmung im fotografischen Feld. Zusätzlich enthält das Buch Essays namhafter Kommentatoren der Fotokunst sowie Statements des Fotografen zu seinen Visionen und der Bedeutung von Conservation-Arbeit. Für Sammler gibt es eine exklusive „Collector’s Box“ mit signierter Print-Edition und Sondercover-Design.
David Yarrow: The Collection
Preis: 180 GBP
Vorwort von Robert Redford
38.5cm x 34cm x 4.5cm
5 kg
Zur Sumo-Ausgabe im Shop des Fotografen: shop.davidyarrow.photography
Aktuelle Kommentare