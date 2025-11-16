Die Berliner Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 22. November 2025 bis 24. Januar 2026 die Ausstellung „David Yarrow: The Collection“. Rund 20 Werke, größtenteils in den vergangenen 18 Monaten entstanden, geben einen umfassenden Einblick in das aktuelle Schaffen des international renommierten Fotografen. Parallel erscheint das gleichnamige Buch David Yarrow: The Collection im Verlag Rizzoli, zusätzlich als limitierte Sumo-Edition.

Yarrow ist bekannt für seine großformatigen Schwarzweiß- und Farbfotografien, die Elemente aus Naturfotografie, Inszenierung und Storytelling verbinden. Seine Aufnahmen – oft an Schauplätzen in den USA, Südafrika, China, Großbritannien, Schottland oder Italien entstanden – inszenieren Tiere, Landschaften und Menschen mit filmischer Dramatik. Mit starkem Licht und präzisem Kompositionsaufbau erzeugt der Fotograf Bilder, die an Szenen klassischer Hollywood-Produktionen erinnern. So gelingt ihm eine Balance zwischen dokumentarischem Realismus und bildgewaltiger Inszenierung.

Der in Glasgow geborene Künstler (Jahrgang 1966) begann seine Laufbahn als Sportfotograf und erlangte früh Bekanntheit mit einem ikonischen Porträt Diego Maradonas beim WM-Finale 1986. Später wandte er sich der Kunstfotografie zu, mit Schwerpunkt auf Tier- und Landschaftsaufnahmen. Heute zählen seine Werke zu den begehrtesten Positionen auf dem internationalen Fotokunstmarkt und sind in bedeutenden Museen und Sammlungen vertreten.

Neben seiner fotografischen Arbeit engagiert sich Yarrow für wohltätige Projekte: Seit 2018 sammelte er über 20 Millionen US-Dollar für Umwelt- und Sozialinitiativen. Zuletzt war er an der Kampagne zum offiziellen Ball der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beteiligt und fotografierte das europäische Ryder-Cup-Team in New York.

David Yarrow „The Collection“

Ein Artist Talk mit David Yarrow findet am 22. November 2025 um 12 Uhr in der Galerie statt, gefolgt von einem Book Signing um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Laufzeit: 22. November 2025 bis 24. Januar 2026

Ort: CAMERA WORK · Kantstraße 149 · 10623 Berlin

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag · 11 bis 18 Uhr

Eintritt ist frei.

Buch zu David Yarrow „The Collection“