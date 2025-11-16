Der 13. Marianne-Werefkin-Preis wird am 25. November 2025 in der Kommunalen Galerie Berlin verliehen. Mit der Preisverleihung startet zugleich die Nominierten-Ausstellung, die vom 26. November 2025 bis 15. Februar 2026 zu sehen ist. Die renommierte Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen zeitgenössischer Künstlerinnen und setzt ein klares Zeichen für die Sichtbarkeit weiblicher Positionen in der Kunstwelt.

In diesem Jahr sind Mehtap Baydu, Nadine Fecht, Beate Gütschow, Käthe Kruse, Heike Kabisch und Ulrike Mohr nominiert. Die Ausstellung zeigt ein breites Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen und beleuchtet unterschiedliche Ansätze in Grafik, Installation und zeitgenössischer Bildproduktion. Die Preisträgerin wird am Eröffnungsabend bekanntgegeben.

Der Marianne-Werefkin-Preis, dotiert mit 5.000 Euro, wird vom Verein der Berliner Künstlerinnen 1867 vergeben – einer Institution, die seit über 150 Jahren für die gleichberechtigte Teilhabe von Künstlerinnen eintritt. Gestiftet wird das Preisgeld 2025 erneut von Ute Gräfin von Hardenberg, die Schirmherrschaft übernimmt Julietta Scharf.

Begleitend zur Hauptausstellung zeigt die Artothek der Kommunalen Galerie Werke ehemaliger nominierter Künstlerinnen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm ergänzt die Schau, darunter Gespräche, eine Performance und eine Buchvorstellung.

Ausstellungsort und Laufzeit:

Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176

26. November 2025 – 15. Februar 2026, Eintritt frei.

Pressemitteilung: