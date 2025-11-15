Neu: Zhiyun MOLUS X200 – erhältlich als Bi-Color und RGB Light

Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Zhiyun in Deutschland und Österreich, präsentiert mit der MOLUS X200 eine neue, besonders kompakte und leistungsstarke Studiolampe. Zhiyun erweitert damit sein Beleuchtungsportfolio um eine Lösung, die professionelle Lichttechnik noch mobiler, flexibler und effizienter macht.

Zhiyun MOLUS X200 – Die neue Leichtigkeit professioneller Beleuchtung

Mit der MOLUS X200 Serie präsentiert Zhiyun die leichteste und zugleich leistungsstärkste portable Studioleuchten ihrer Klasse. Sie definiert, was mobile Lichttechnik heute leisten kann und ist ideal für Film-, TV- und Contentproduktionen jeder Größe. Erhältlich ist die Leuchte in zwei Versionen: als Bi-Color-Variante (2700-6500 K) sowie als RGB-Version (2500-10.000 K) mit erweitertem Farbspektrum für maximale kreative Flexibilität.

Die MOLUS X200 liefert beeindruckende 200 Watt Leistung bei einem Gewicht von nur 830 Gramm (RGB) und 800 Gramm (Bi-Color), ein echtes Kraftpaket für unterwegs. Ermöglicht einen schnellen Aufbau, der von einer einzelnen Person realisiert werden kann. Zhiyun bietet außerdem unterschiedliche Kits, darunter eine Standard-Version sowie ein Combo-Kit mit erweitertem Zubehörumfang, perfekt zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen professioneller Anwender.

USPs:

200 W Leistung bei nur 830 g (RGB) Gewicht, 3- bis 5-mal heller als vergleichbare Modelle

Schnelles Setup für mobile und effiziente Einsätze

V-Mount-Stromversorgung für kabelfreies, professionelles Arbeiten

Kompatibel mit Bowens-Mount-Zubehör für maximale Flexibilität

Wireless Control über Bluetooth mit Gruppensteuerung

CRI 95+ und SSI 85 (RGB), präzise und natürliche Farbwiedergabe

Farbtemperatur bis zu 10.000 K (RGB-Version)

Preis und Verfügbarkeit

Die verschiedenen Versionen des Zhiyun Molus X200 sind zum Teil bereits im Fotofachhandel erhältlich, die RGB Standard Version folgt in Kürze. Die MOLUS X200 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Bi-Color-Version startet mit einem UVP von 399,99 € für das Standard-Kit und 549,99 € für das Combo-Kit. Die RGB-Variante beginnt bei 499,99 € für das Standard-Kit und liegt bei 599,99 € für das Combo-Kit. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP).