Zhiyun hat mit der MOLUS X200 eine besonders leichte 200-Watt-Studioleuchte vorgestellt, die ab 399 Euro (Bi-Color) bzw. 499 Euro (RGB) erhältlich ist. Die Serie umfasst eine Bi-Color-Version (2.700–6.500 K) und eine RGB-Variante (2.500–10.000 K) und richtet sich an mobile Foto-, Film- und Contentproduktionen, die hohe Leistung in kompakter Form benötigen.
Mit 800 g (Bi-Color) bzw. 830 g (RGB) zählt die MOLUS X200 zu den leichtesten Leuchten ihrer Klasse. Beide Modelle unterstützen die V-Mount-Stromversorgung, sind Bowens-kompatibel und lassen sich per Bluetooth steuern. Dank CRI 95+ und – bei der RGB-Ausführung – einem SSI von 85 liefern sie eine farbtreue Ausleuchtung für professionelle Einsätze.
Zhiyun bietet die Leuchte in mehreren Ausführungen an, darunter Standard- und Combo-Kits mit erweitertem Zubehör. Einige Varianten sind bereits verfügbar, weitere – darunter die RGB-Standardversion – folgen in Kürze.
Preise
-
MOLUS X200 Bi-Color:
– Standard-Kit: 399,99 € UVP
– Combo-Kit: 549,99 € UVP
-
MOLUS X200 RGB:
– Standard-Kit: 499,99 € UVP
– Combo-Kit: 599,99 € UVP
Pressemitteilung Transcontinenta:
Neu: Zhiyun MOLUS X200 – erhältlich als Bi-Color und RGB Light
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Zhiyun in Deutschland und Österreich, präsentiert mit der MOLUS X200 eine neue, besonders kompakte und leistungsstarke Studiolampe. Zhiyun erweitert damit sein Beleuchtungsportfolio um eine Lösung, die professionelle Lichttechnik noch mobiler, flexibler und effizienter macht.
Zhiyun MOLUS X200 – Die neue Leichtigkeit professioneller Beleuchtung
Mit der MOLUS X200 Serie präsentiert Zhiyun die leichteste und zugleich leistungsstärkste portable Studioleuchten ihrer Klasse. Sie definiert, was mobile Lichttechnik heute leisten kann und ist ideal für Film-, TV- und Contentproduktionen jeder Größe. Erhältlich ist die Leuchte in zwei Versionen: als Bi-Color-Variante (2700-6500 K) sowie als RGB-Version (2500-10.000 K) mit erweitertem Farbspektrum für maximale kreative Flexibilität.
Die MOLUS X200 liefert beeindruckende 200 Watt Leistung bei einem Gewicht von nur 830 Gramm (RGB) und 800 Gramm (Bi-Color), ein echtes Kraftpaket für unterwegs. Ermöglicht einen schnellen Aufbau, der von einer einzelnen Person realisiert werden kann. Zhiyun bietet außerdem unterschiedliche Kits, darunter eine Standard-Version sowie ein Combo-Kit mit erweitertem Zubehörumfang, perfekt zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen professioneller Anwender.
USPs:
- 200 W Leistung bei nur 830 g (RGB) Gewicht, 3- bis 5-mal heller als vergleichbare Modelle
- Schnelles Setup für mobile und effiziente Einsätze
- V-Mount-Stromversorgung für kabelfreies, professionelles Arbeiten
- Kompatibel mit Bowens-Mount-Zubehör für maximale Flexibilität
- Wireless Control über Bluetooth mit Gruppensteuerung
- CRI 95+ und SSI 85 (RGB), präzise und natürliche Farbwiedergabe
- Farbtemperatur bis zu 10.000 K (RGB-Version)
Preis und Verfügbarkeit
Die verschiedenen Versionen des Zhiyun Molus X200 sind zum Teil bereits im Fotofachhandel erhältlich, die RGB Standard Version folgt in Kürze. Die MOLUS X200 ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die Bi-Color-Version startet mit einem UVP von 399,99 € für das Standard-Kit und 549,99 € für das Combo-Kit. Die RGB-Variante beginnt bei 499,99 € für das Standard-Kit und liegt bei 599,99 € für das Combo-Kit. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen (UVP).
