Sony vergrößert sein Alpha-Accessoire Sortiment

Berlin. Sony bringt zwei neue Accessoires für seine Alpha-Kameraserie auf den Markt. Das neue Zubehör eignet sich ideal für professionelle Fotograf*innen, die häufig bei schlechtem Wetter fotografieren oder ein Alpha-Superteleobjektiv über weite Strecken transportieren müssen. Gleichzeitig bieten die neuen Accessoires einen umfassenden Schutz für die Alpha-Kameraausrüstung. Fotograf*innen, die sich dem Outdoor-Sport widmen, können ab Dezember ihre Ausrüstung vor Regen und Schnee mit einer Regenhülle schützen. Darüber hinaus wird es eine weiche Tragetasche geben, die für Schutz und Mobilität der Alpha-Superteleobjektive sorgt.

Regenschutz

Die neue Regenhülle ist für raue Bedingungen ausgelegt und schützt Kamera und Objektiv bei Aufnahmen im Regen oder Schnee. Die Hülle besteht aus einem atmungsaktivem Material (Wasserdampfdurchlässigkeit von 20.000 g/m2/24h oder ​ höher1), weshalb sich auch bei langen Aufnahmen keine Feuchtigkeit bildet. ​ Dank des Befestigungsgurts lässt sich die Haube schnell und einfach anbringen und abnehmen, sodass die Ausrüstung auch bei plötzlichen Wetteränderungen schnell geschützt werden kann. Wird die Regenhülle nicht genutzt, lässt sie sich zusammenfalten und bequem in der eigenen Tasche verstauen.

Die Regenhülle verfügt außerdem über ein transparentes Fenster, das die Sicht auf den Sucher, den Monitor und das Bedienfeld kompatibler Sony-Kameras gewährleistet. Das ermöglicht Fotograf*innen zu fotografieren und gleichzeitig die eigene Ausrüstung zu schützen.

Die Regenhülle ist in Schwarz und Weiß sowie in zwei Größen erhältlich: groß (LCR-EL) und klein (LCR-ES). Die optimale Größe kann somit individuell für das Objektiv ausgewählt werden.

Weiche Tragetasche für Super-Tele-Alpha-Objektive

Die neue weiche Tragetasche für Super-Tele-Objektive der Alpha-Serie wurde entwickelt, um einen optimalen Schutz der Ausrüstung vor Staub und Kratzern zu bieten. Sie hat eine konische Form und eignet sich daher sehr gut für die Aufbewahrung und den Transport kompatibler Sony-Objektive. Sie ist eine ideale Ergänzung des Sortiments für die Outdoor-Fotografie, wie zum Beispiel bei Sportveranstaltungen, Vogel- und Tierfotografie.

Um die Ausrüstung möglichst einfach zu transportieren, stehen Schultergurte und Griffe zur Verfügung. Dadurch lässt sich die Ausrüstung nach Belieben tragen: in der Hand, über der Schulter oder schräg über dem Körper.

Dank des großen Reißverschlusses lässt sich das Objektiv einfach herausnehmen. Der interne Anti-Drop-Gurt sichert das Objektiv zusätzlich, um versehentliche Stürze zu verhindern.

Die neue Objektivtasche ist in drei Größen erhältlich: klein (LCS-LTS), mittel (LCS-LTM) und groß (LCS-LTL).

Unverbindliche Preisempfehlung(en) und Verfügbarkeit

Sony Regenhülle: 179,99 Euro

Verfügbarkeit: ab Dezember 2025

Sony Tragetasche (klein): 179,99 Euro

Sony Tragetasche (mittel): 189,99 Euro

Sony Tragetasche (groß): 199,99 Euro

Verfügbarkeit: ab Januar 2026

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Regenhülle finden Sie auf der Produktseite hier.

Kompatible Modelle finden Sie auf dieser Seite.

Weitere Informationen zur Tragetasche finden Sie auf der Produktseite hier.

Kompatible Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten:

LCS-LTS (kleine Größe), LCS-LTM (mittlere Größe), LCS-LTL(groß)