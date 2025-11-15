Vom 20. November 2025 bis 1. Februar 2026 verwandelt sich die Städtische Galerie im Leeren Beutel in Regensburg erneut in ein Zentrum der zeitgenössischen Fotografie. Das Internationale Festival Fotografischer Bilder, gegründet von Andy Scholz und Martin Rosner, widmet sich in diesem Jahr unter dem Titel „FACT/FAKE“ der spannungsreichen Beziehung zwischen Faktizität, Fiktion und Fälschung.

Das Festival vereint Ausstellung, Symposium und Diskurs und versteht sich als Forum für künstlerische Fotografie, Theorie und Vermittlung. Die Hauptausstellung zeigt Werke von Isabelle Borges, Christine Erhard, Antonia Gruber, Andrea Grützner, Estefania Landesmann, Sabine Meier und Pola Sieverding, die sich auf unterschiedliche Weise mit Wahrnehmung, Manipulation und Realität in der Fotografie auseinandersetzen.

Symposium, Fotobuchpreis und mehr

Das wissenschaftliche Symposium bringt vom 21. bis 22. November namhafte Expertinnen wie Dr. Katharina Günther, Ruth Horak, Dr. Annekathrin Kohout, Maren Krings, Emma Rüther, Dr. Anja Schürmann und Dr. Christiane Stahl zusammen. Diskutiert werden mediale Glaubwürdigkeit und die Grenzen zwischen Bildwahrheit und Inszenierung.

Ein Höhepunkt ist die Verleihung des Deutschen Fotobuchpreises 2025 am 22. November. Zum 50-jährigen Bestehen des Wettbewerbs zeigt eine begleitende Sonderausstellung rund 500 preisgekrönte Fotobücher der Jahre 2017 bis 2024 auf 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche.

Mehr zu den Nominierten für den Deutschen Fotobuchpreis 2025 gibt es hier auf PhotoScala.

Und mehr zum Festival gibt es hier: https://www.festival-fotografischer-bilder.de und hier https://instagram.com/deutscher_fotobuchpreis

Blick in die Hauptausstellung: