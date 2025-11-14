Das Trendforschungsinstitut WGSN und das Farbsystem Coloro haben Transformative Teal zur Farbe des Jahres 2026 gekürt. Der Ton vereint ein tiefes Dunkelblau mit aquatischem Grün und steht symbolisch für eine Zeit des Umdenkens und der ökologischen Verantwortung.

Laut WGSN wird das Jahr 2026 von einem gesellschaftlichen Wandel geprägt sein, in dem Nachhaltigkeit und bewusster Konsum zentrale Themen sind. Transformative Teal spiegelt diesen Trend wider – eine Farbe, die Ruhe, Ausgeglichenheit und Erneuerung vermittelt und dabei an die Natur und das Meer erinnert.

Nach Digital Lavender (2023), Apricot Crush (2024) und Future Dusk (2025) setzen WGSN und Coloro ihre jährliche Farbprognose fort. Die ausgewählten Töne prägen seit Jahren Design, Mode, Kosmetik und Verpackungen weltweit. Und auch in der Imagingbranche begegnen uns Trendfarben – ob nun bei Sofortbildkameras und Filmen als auch bei Digitalkameras wie beispielsweise den Nikon Zf (zur Vorstellung neuer Farben, zum Test) oder Panasonic S9 (zur Vorstellung neuer Farben, zum Test) Modellen, die immer wieder in neuen Farben vorgestellt werden.

Neben ihrer ästhetischen Wirkung gewinnt Farbe laut WGSN zunehmend wirtschaftliche Bedeutung: 98 Prozent der Konsumenten geben an, dass Farbtöne ihre Kaufentscheidungen beeinflussen. Transformative Teal soll Marken daher helfen, Produkte mit einem Gefühl von Ruhe, Authentizität und Nachhaltigkeit zu verbinden – Werte, die bei Konsumenten zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Farbe des Jahres 2026

Neben WGSN kürt auch Pantone jährlich eine Farbe des Jahres 2026. Die offizielle Pantone-Farbe des Jahres 2026 wird voraussichtlich erst im Dezember bekannt gegeben. Die “Farben des Jahres” der beiden Institutionen unterscheiden sich dabei mitunter stark. So ist 2025 ist die Wahl des Pantone Color Institute auf PANTONE 17-1230 Mocha Mousse gefallen, einen warmen, satten Braunton, gefallen. Bei WGSN war es stattdessen die Farbe “Future Dusk” – einen dunklen, mystischen Farbton zwischen Blau und Violett. Es bleibt also abzuwarten, welche Farbe Pantone küren wird. Und welche der Farben uns dann im nächsten Jahr wirklich häufiger in Design, Mode, Verpackungen und mehr begegnen wird.

Mehr zur WGSN Farbe des Jahres 2026 gibt es hier auf dem Blog des Instituts.