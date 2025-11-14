Vom Hype zur Realität: Drei von vier Fotografen nutzen KI als Standard

Saal Digital-Umfrage zeigt: Künstliche Intelligenz ist vom digitalen Werkzeug zum kreativen Partner im fotografischen Workflow geworden

Während die Welt über ChatGPT und DALL-E staunt, hat sich in der Fotografie-Branche längst eine stille Revolution vollzogen: Künstliche Intelligenz ist zum wertvollen Partner geworden – mit wachsender Bedeutung in nahezu allen Arbeitsbereichen. Eine breit angelegte Umfrage von Saal Digital, einer von Europas führenden Anbietern von Premium-Fotoprodukten, unter 724 Profi- und Hobbyfotografen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien liefert konkrete Zahlen zur KI-Nutzung in der europäischen Fotografie-Branche.

KI-Einsatz ist Standard

Die Integration von KI in den fotografischen Workflow ist für die Mehrheit der europäischen Berufs- und Hobbyfotografen bereits Alltag. Neben der dominierenden Nutzung für Editing und Retusche (77 Prozent) setzen 31 Prozent der Befragten KI auch für Bildgenerierung ein, etwa zur Erstellung von Hintergründen oder einzelnen Bildelementen. Fast jeder Vierte (21 Prozent) nutzt KI-gestützte Tools für Workflow und Organisation. Lediglich 14 Prozent der Befragten geben an, KI überhaupt nicht zu nutzen.

„Die Ergebnisse zeigen, wie schnell KI in der Fotografie Fuß gefasst hat“, kommentiert Geschäftsführer Uwe Glander von Saal Digital. „KI ist kein Zukunftsthema mehr, sondern fester Bestandteil der täglichen Arbeit vieler Fotografen. Das verändert nicht nur Workflows, sondern auch die kreative Rolle des Fotografen selbst.“

KI als Effizienzbooster

Die Motivation hinter dem KI-Einsatz ist in allererster Linie pragmatisch: Zeit- und Kostenersparnis steht für 60 Prozent der Befragten an erster Stelle. In einer Branche, in der Nachbearbeitung oft mehr Zeit kostet als das eigentliche Shooting, versprechen KI-Tools erhebliche Effizienzgewinne.

Doch KI ist mehr als nur ein Produktivitätstool. Für fast jeden zweiten Fotografen (45 Prozent) eröffnet sie neue kreative Möglichkeiten – von innovativen Bildeffekten bis hin zu völlig neuen visuellen Stilen. So können Produktfotografen zum Beispiel per KI verschiedene Hintergrund-Varianten für E-Commerce-Shootings generieren und Architekturfotografen ändern nachträglich Lichtstimmungen oder setzen Gebäude in andere Tages- und Jahreszeiten, ohne erneutes Shooting. Damit wird die Technologie zunehmend zum kreativen Partner, nicht nur zum Assistenten.

Über die Umfrage

Für die Umfrage befragte Saal Digital im September 2025 insgesamt 724 Fotografen. Die Umfrage ging an Abonnenten des Saal Digital Newsletters, zu denen professionelle und Amateur-Fotografen gehörten. Je nach Herkunftsland der Teilnehmenden wurde die Umfrage auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch ausgefüllt. Die Umfrage erfasste Themen rund um KI-Integration, Transparenz, neue Geschäftsmodelle und Authentizität in der Fotografie. Die Umfrage wurde von Saal Digital durchgeführt.

