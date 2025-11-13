Extragroßes HD-Display und Wandhalterung: Aura erweitert das Portfolio um den Aura Walden

Mit seinem 15-Zoll-HD-Display mit papierähnlicher Mattierung bietet der vernetzte Bilderrahmen noch mehr Platz für Fotos und Videos

Aura, die führende Marke im Bereich vernetzter Bilderrahmen mit über sechs Millionen App-Nutzer:innen weltweit, hat heute Walden vorgestellt – den größten vernetzten Bilderrahmen des Unternehmens, der auch an der Wand montiert werden kann. Das neue Modell vereint hochwertiges Design und kontinuierliche Software-Innovationen in einem 15-Zoll-Rahmen, der digitalen Erinnerungen noch mehr Platz im eigenen Zuhause bietet. Walden ist ab dem 05. November in Deutschland zum Preis von 349,00 € auf auraframes.de erhältlich.

„Im Gegensatz zu den stark standardisierten digitalen Bilderrahmen der Vergangenheit haben wir bei Aura stets Wert auf Qualität gelegt. Jeder unserer Rahmen wird sorgfältig gefertigt, durch Software optimiert und mit neuen App-Funktionen ausgestattet, die es immer einfacher machen, die schönsten Erinnerungen mit seinen Liebsten zu teilen und wieder aufleben zu lassen“, so Abdur Chowdhury, Mitbegründer und CEO von Aura. „Ein größeres Format wie Walden erfordert noch mehr Aufmerksamkeit beim Design und bei der Benutzererfahrung, damit der Rahmen sich weniger wie ein technisches Gerät, sondern mehr wie die gedruckten Fotos anfühlt, die man sich zu Hause an die Wand hängen möchte.“

Das kann Walden

Walden ergänzt das umfassende Sortiment an vernetzten Bilderrahmen von Aura. Wie sämtliche Modelle verfügt auch er über kostenlosen, unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und Videos, damit Familienmitglieder und Freunde über die Aura-App oder per E-Mail ganz einfach von überall aus Erinnerungen zu einem oder mehreren Bilderrahmen hinzufügen können.

Auras größter und vielseitigster Rahmen mit einem 15-Zoll-Display.

Walden kann stehend platziert oder an der Wand montiert werden.

Er kann sowohl horizontal als auch vertikal aufgestellt werden.

Fotos werden automatisch an die Position des Rahmens angepasst.

Einfaches Hochladen von Fotos und Videos direkt vom Smartphone über die Aura-App oder E-Mail. Zugang zum Rahmen kann in einem privaten Netzwerk geteilt werden, so dass Familienmitglieder und Freunde eigene Bilder hinzufügen können.

Ein 1600 × 1200 Full-HD-Fotodisplay mit Entspiegelung – individuell kalibriert für Helligkeit, Kontrast und Farbumfang, damit Fotos natürlicher und wie gedruckt wirken.

Design mit weißer, papierähnlicher Mattierung und schmalem, tiefschwarzem Rahmen.

Ein Seitenverhältnis von 4:3 (ideal für Smartphone-Fotos) sowie intelligente und manuelle Bildzuschneidefunktion in der Aura-App.

Automatische Helligkeitsanpassung: Umgebungslichtsensoren passen die Helligkeit der Fotos automatisch an, um tagsüber ein natürliches Aussehen zu erzielen und schalten den Rahmen bei Dunkelheit ab.

Personalisierte Geschenkoption mit der Möglichkeit, vorab Fotos und Videos auf den Rahmen aufzuspielen.

Walden ist ab dem 05. November in Deutschland zum Preis von 349,00 € unter auraframes.de und im ausgewählten Einzelhandel erhältlich. Er ergänzt die bestehende Aura-Produktlinie, zu der auch die Modelle Carver, Carver Mat und Aspen gehören.

Weitere Informationen unter auraframes.de.