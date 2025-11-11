Porträtfotografie gilt als Königsdisziplin – und genau hier setzt Portraits on Location von Vitali Brikmann an. Statt trockener Theorie bietet das Buch einen inspirierenden Blick hinter die Kulissen lebendiger Porträtshootings jenseits des Studios.

Porträts sind in den Augen der meisten Fotografierenden eine Königsdisziplin. Jedes Genre erzeugt Bilder, die uns begeistern und sprachlos zurücklassen – doch nimmt die Fotografie von Menschen einen besonderen Stellenwert ein. Ganz gleich, ob Sie als Profi ein professionelles Model ablichten oder als Anfänger Ihre beste Freundin vor die Kamera schubsen – die Verantwortung hinter dem Auslöser wächst.

Doch auch der Spaß am Shooting. Der Spaß, die Freude am Shooting und die Inspiration durch die Zusammenarbeit mit Menschen sind die wichtigsten Motivationen über die Autor Vitali Brikmann in seinem Buch „Portraits on Location“ schreibt. Anstelle einer trockenen Abhandlung bekommt der Leser einen lebensechten Einblick in die unzähligen, kreativen Möglichkeiten, die ein Porträtshooting außerhalb eines Studios mit sich bringen kann.

Über das Buch: Portraits on Location

Schon in seiner Einleitung stellt Autor Ulrich Dorn die Weichen für das sich durch das Buch ziehende Credo: „Mach einfach gute Fotos!“ Der Gedanke ist einfach und soll vor allem dem praktischen Nutzen unterstreichen. So beginnt er, wie für einen Fotoratgeber üblich, mit den technischen Spezifikationen, die für alle gängigen Modelle gelten.

Die 221 Seiten kommen in kompakter Broschur. Schon beim schnellen Durchblättern fällt auf, worum es dem Autor geht: Bilder, die Emotionen wecken. Jede Seite zeigt Minimum ein Bild, oft stehen Making-ofoder On-Set-Bilder dazu. Jedes Foto hat eine kleine Bildunterschrift und enthält die Aufnahmedaten Brennweite, Blende, Belichtungszeit und ISO-Wert.

Die Texte sind bewusst kurzgehalten und bringen das jeweilige Thema auf den Punkt. Ergänzt und vervollständigt werden die Kapitel durch farblich abgehobene Textkästen, die Zusammenfassungen, Tipps oder Checklisten enthalten. Neben dem Inhaltsverzeichnis gibt es einen sechsseitigen Index zur schnellen Themensuche.

Träume wahr fotografieren

Wie es sich für ein Fachbuch aus dem Bereich Fotografie gehört, werden am Anfang alle Leser mit den Grundlagen abgeholt. Die ersten Seiten richten sich so vor allem an Neulinge, die noch kein Equipment haben oder die vom Smartphone auf eine Systemkamera umsteigen wollen.

Danach geht Brikmann chronologisch von der Kamera über Schärfe und Licht zur Kommunikation mit dem Model – und hat den vielleicht wichtigsten Teil der Arbeit, nämlich den Umgang mit Menschen, damit sehr subtil untergebracht. In Kapitel zwei wird der zweite Teil des Titels, die „Location“, behandelt. Ganz wie es im Vorwort heißt: „die perfekte Location ist … um die Ecke!“ Der Leser wird hier in die Geheimnisse der klassischen Straßenporträts eingeführt, die irgendwie jeder kennt.

Anschließend widmet sich das Buch ein Kapitel lang nur dem Licht und den Möglichkeiten zur perfekten Fotografie zu jeder Tages- und Nachtzeit. Den „on Location“ bedeutet auch immer „available light“ (dt. vorhandenes Licht)! Ganz unüblich springt Kapitel vier noch einmal in die Technik. Brennweiten, Schwarz-Weiß und Analogfotografie sind hier, nachdem die Grundlagen sitzen, jedoch perfekt platziert.

Den Abschluss bildet das zu Recht mit „Kreativität“ betitelte letzte Kapitel fünf, in dem auch Profi s noch frische Ansätze finden können. Hier bekommt der Leser Anreize, Ideen und Inspirationen für lange Freude an der Porträtfotografie. Keine mathematischen Formeln oder Künstleranekdoten, sondern ein Gespräch mit einem begeisterten, talentierten Freund bei einem Bier oder Tee – das ist dieses Buch!

Die Leidenschaft für tolle Bilder treibt den Autor an, und das gibt er an den Leser auf jeder Seite weiter. Der Spaß an der Fotografie von und die Zusammenarbeit mit Menschen waren selten besser beschrieben.

Eckdaten zum Buch „Portraits on Location“

Vitali Brikmann

221 Seiten, 19 x 24 cm, Taschenbuch,

ISBN 978-3-8362-7669-6,

Preis: 29,90 Euro / 29,90 Euro (Buch / E-Book),

Rheinwerk Verlag, www.rheinwerk-verlag.de