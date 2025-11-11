Kameras mit Vintage-Charme erleben derzeit eine neue Beliebtheit – vor allem bei einer jungen Zielgruppe, die das Fotografieren jenseits des Smartphones wiederentdeckt. Neben der neuen Kodak Charmera bringen auch AgfaPhoto-Modelle wie die Reusable Photo Camera und die DC8200 analoge und kompakte Digitalfotografie zurück ins Bewusstsein.
Schon zur IFA 2025 kündigte Kodak Neuheiten und Klassiker in neuen Farben an (hier zur News auf PhotoScala) – und legt jetzt in der aktuellen Pressemitteilung mit weiteren Produkten und Farbvarianten nach.
Kodak Charmera: Mini-Digitalkamera als Designobjekt
Die Kodak Charmera, erstmals im September 2025 vorgestellt, ist mit rund 30 Gramm Gewicht und einem 1,6-Megapixel-Sensor kaum größer als ein Schlüsselanhänger. Sie nimmt Fotos und Videos (1.440 × 1.080 px) auf, bietet sieben Retro-Filter und einen Datumsstempel. Verkauft wird sie in sogenannten Blind Boxes – in sieben Farben, darunter eine seltene transparente Version. Technisch ist sie bewusst minimalistisch, zielt aber mit ihrem verspielten Design und Preis von etwa 40 Euro auf das Sammler- und Geschenksegment.
AgfaPhoto Reusable Photo Camera: Analoge Einsteigerkamera mit 35-mm-Film
Deutlich traditioneller arbeitet die AgfaPhoto Reusable Photo Camera, die bereits länger im Sortiment ist, nun aber in neuen Farbvarianten angeboten wird. Sie verwendet 35-mm-Film (ISO 200–800) und besitzt ein F9/31-mm-Objektiv, eine feste Verschlusszeit von 1/120 s sowie einen eingebauten Blitz. Die Kamera richtet sich an Einsteiger, die wieder analog fotografieren möchten, und wird für rund 39,99 Euro verkauft.
AgfaPhoto DC8200: Kompakte Digitalkamera im Stil der frühen 2000er
Die bereits 2024 eingeführte AgfaPhoto DC8200 erhält neue Farbvarianten, bleibt technisch aber unverändert. Sie bietet einen 18-Megapixel-CMOS-Sensor, Full-HD-Videoaufnahme (1080p), einen achtfachen optischen Zoom und einen 2,7-Zoll-LCD-Monitor. Mit einem Preis von etwa 120 Euro und einfacher Bedienung richtet sie sich an Nutzer, die den Look und das Handling klassischer Kompaktkameras schätzen.
Die Modelle von Kodak und AgfaPhoto sind weniger technische Innovationen als eine bewusste Rückkehr zu Einfachheit, Farbe und Nostalgie. Damit bedienen sie den wachsenden Trend, bei dem der Stil und das Erlebnis des Fotografierens wieder stärker im Mittelpunkt stehen als Auflösung oder High-End-Technik.
