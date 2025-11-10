Zeitlos-elegante Leica Accessoires, die Handwerkskunst und Design vereinen

www.leica-camera.com

Die Leica Camera AG erweitert ihre Leica Brand Kollektion um zeitlos-elegante Accessoires, die traditionelle Handwerkskunst und ikonisches Design vereinen. Die Leica Small Leather Goods Kollektion für Leica und Fotografie-Liebhaber besteht aus neun einzigartigen Lederprodukten, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, spiegelt jedes einzelne Accessoire der Leica Small Leather Goods Kollektion – von zeitlosen Alltagshelfern bis hin zu eleganten Reiseaccessoires – die Werte wider, die das Unternehmen seit Generationen prägen: sorgfältige Handwerkskunst durchdacht bis in Detail, kompromisslose Qualität und größte Präzision bei der Herstellung. Alle Accessoires sind aus schwarzem Rindsleder gefertigt, in Europa hergestellt und mit einem eingeprägten „Leica Wetzlar“ Logo versehen.

Die Leica Small Leather Goods Kollektion ist ab sofort weltweit in Leica Stores und im Leica Online Store erhältlich und umfasst:

Leica Film Roll Holder

Der Leica Film Roll Holder für Enthusiasten der analogen Fotografie bietet Platz für zwei Filmrollen, drei SD-Karten und einen Akku. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 250 €.

Leica Case for AirTag

Der AirTag Holder aus einem runden Lederteil mit Einsteckmöglichkeit für einen AirTag sowie ein Lederband und einen Metallring, um den AirTag an einem Schlüsselbund, Koffer oder einer Tasche zu befestigen, ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 175 € erhältlich.

Leica Luggage Tag

Der Leica Luggage Tag mit Adressfeld zur Befestigung an einem Koffer oder einer Tasche kostet 175 € (unverbindliche Preisempfehlung).

Leica Keyholder

Der stilvolle Leica Keyholder für den Schlüsselbund ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 150 € erhältlich.

Leica Cardholder for Magsafe

Der Leica Cardholder for MagSafe ist ein zeitloses Alltagsaccessoires, mit dem die wichtigsten Karten immer direkt zur Hand sind – praktisch am Mobiltelefon haftend. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 180 €.

Leica Cardholder Horizontal und Leica Cardholder Vertical

Der Leica Cardholder horizontal bietet Platz für sechs Karten und ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 220 € erhältlich. Die größere Ausführung, der Leica Cardholder vertical, für acht Karten wird für eine unverbindliche Preisempfehlung von 240 € angeboten.

Leica Wallet

Das Leica Wallet, eine Geldbörse für Karten, Geldscheine und Münzen, ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 320 € erhältlich.

Leica Tray

Der Leica Tray dient zur Aufbewahrung von Schlüssel, Mobiltelefon, Kleingeld und sonstigen Kleinigkeiten, die man schnell einmal aus seinen Taschen entleert. Gleichzeitig ist er ein stilvoller, moderner Eye-Catcher in jedem Raum. Seine unverbindliche Preisempfehlung beträgt 220 €.