Harlowe erweitert seine Beleuchtungsserien für Creator und Profis mit Max Air 40 und Pro 300 Spectra

Neue portable und studiobereite Lösungen bieten Präzision, Leistung und volle Spektrum-Kreativität für Fotografen, Content Creators und Filmemacher weltweit.

Harlowe kündigt zwei bedeutende Erweiterungen seines preisgekrönten Beleuchtungsportfolios an: Max Air 40, ein tragbares Dauerlicht für kreative Anwender unterwegs, und Pro 300 Spectra, eine Vollspektrum-Leuchte für den professionellen Studio- und Seteinsatz.

Max Air 40: Freiheit zum Kreieren – überall

Die Max Air 40 bietet Studioleistung in einem ultrakompakten Format. Entwickelt für Fotografen, Videografen und hybride Creator, liefert diese 40-Watt-LED mit Akkubetrieb außergewöhnliche Helligkeit, präzise Farbwiedergabe und modulare Kreativität – alles in einem reisefreundlichen Gehäuse, das in jede Kameratasche passt.

Um mit den Anforderungen moderner Kreativer Schritt zu halten, kombiniert die Max Air 40 Harlowes unverwechselbare Handwerkskunst mit dem charakteristischen braunen veganen Leder-Finish in einem robusten, ortstauglichen Design.

Ob Destination Weddings, Outdoor-Porträts oder schnelle Content-Produktionen – sie ist die perfekte Verbindung von Portabilität und professioneller Leistung.

Wichtige Highlights:

Hohe Leistung, kompaktes Format: 40 W erzeugen bis zu 3.500 Lumen (6.500 K) über eine 23°-Festbrennweitenlinse – neunmal heller als eine Standard-LED.

40 W erzeugen bis zu 3.500 Lumen (6.500 K) über eine 23°-Festbrennweitenlinse – neunmal heller als eine Standard-LED. Schlankes, austauschbares Batteriesystem: 55-Wh-Pack, 35 % dünner als frühere Modelle, mit LED-Hilfslicht für schnellen Batteriewechsel bei schwachem Licht.

55-Wh-Pack, 35 % dünner als frühere Modelle, mit LED-Hilfslicht für schnellen Batteriewechsel bei schwachem Licht. Bicolor-Präzision: Einstellbare Farbtemperatur von 2.700 K–6.500 K mit CRI/TLCI 96+ für natürliche Hauttöne in jeder Umgebung.

Einstellbare Farbtemperatur von 2.700 K–6.500 K mit CRI/TLCI 96+ für natürliche Hauttöne in jeder Umgebung. Robust & flexibel: IP65-zertifizierte wasserbeständige Batterie; zwei USB-C-Anschlüsse für Stromversorgung oder Laden.

IP65-zertifizierte wasserbeständige Batterie; zwei USB-C-Anschlüsse für Stromversorgung oder Laden. Modulares Kreativsystem: Magnetische Halterung für Farbfolien, Diffusoren, Torblenden und weitere Modifikatoren – werkzeuglos und schnell.

Magnetische Halterung für Farbfolien, Diffusoren, Torblenden und weitere Modifikatoren – werkzeuglos und schnell. Leise & intelligent: 22 dB leiser Lüfter und Bluetooth-/NFC-Steuerung über die mobile App für präzise Helligkeitsanpassung und Voreinstellungen.

Pro 300 Spectra: Vollspektrum-Power und professionelle Kontrolle

Die Pro 300 Spectra erweitert die renommierte Harlowe Pro-Serie mit einer neuen Generation der RGBCW-Vollspektrumtechnologie. Mit über 36.000 anpassbaren Farben und präziser Weißlichtsteuerung von 1.700 K bis 10.000 K bietet sie Kreativen die Möglichkeit, von subtilen Stimmungen bis zu filmreifen Lichtszenen alles umzusetzen.

Angetrieben von einem 300-Watt-Hochleistungs-LED- Engine (CRI/TLCI 96+) liefert die Pro 300 Spectra professionelle Beleuchtung mit natürlicher Farbwiedergabe und sanfter 0–100 % Dimmung.

Die Steuerung erfolgt wahlweise über ein abnehmbares Bedienfeld oder die Harlowe App via Bluetooth/NFC-Ein-Tipp- Kopplung – für eine mühelose Lichtsteuerung in jedem Workflow.

Mit der gleichen robusten und tragbaren DNA wie ihre Vorgänger verfügt die Pro 300 Spectra über einen 360° drehbaren Lampenkopf, einen ergonomischen Griff und einen flüsterleisen 28-dB-Lüfter, ideal für geräuschempfindliche Umgebungen

Zwei Stromversorgungsoptionen – Netzbetrieb oder zwei 99-Wh-Max Battery Packs – ermöglichen flexible Nutzung im Studio oder On-Location.

Die Bowens-kompatible Standardhalterung unterstützt eine breite Auswahl an Lichtformern und Modifikatoren.

Das Pro 300 Spectra Creator Kit umfasst eine Quick-Release Softbox und ein CF310 Carbon Fiber Stativ – ein komplett einsatzbereites Set für jede Produktion.

Wichtige Highlights:

300-W-Hochleistungs-LED-Motor: kombiniert Bicolor- und RGBCW-Steuerung für professionelle Lichtqualität.

kombiniert Bicolor- und RGBCW-Steuerung für professionelle Lichtqualität. Erweiterter Farbtemperaturbereich (1.700 K – 10.000 K): von warmem Tungsten bis zu kühlem Tageslicht und darüber hinaus.

von warmem Tungsten bis zu kühlem Tageslicht und darüber hinaus. Vollständige RGBCW-Steuerung: über 36.000 Farben mit Anpassung von Farbton, Sättigung und Intensität.

über 36.000 Farben mit Anpassung von Farbton, Sättigung und Intensität. Abnehmbare Fokuslinse: erhöht die Helligkeit um das 3,5-Fache für Spot-Anwendungen.

erhöht die Helligkeit um das 3,5-Fache für Spot-Anwendungen. Duale Stromversorgung: Netzbetrieb (AC) oder zwei 99-Wh-Akkus für DC-Betrieb.

Netzbetrieb (AC) oder zwei 99-Wh-Akkus für DC-Betrieb. Standard-Bowens-Halterung: universelle Kompatibilität für kreative Lichtformer.

universelle Kompatibilität für kreative Lichtformer. Leiser integrierter Lüfter (28 dB @1 m): sorgt für geräuschlosen Betrieb bei Tonaufnahmen.

„Mit der Pro 300 Spectra haben wir die Präzision und Handwerkskunst der Studioausleuchtung in ein System gebracht, das für Creator gemacht ist Sie ermöglicht es Kreativen, Licht und Farbe mit Vertrauen zu gestalten – ob im Studio oder unterwegs.“ – Helena Bian, CEO von Harlowe

