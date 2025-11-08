Smartphone-Fotos mit Like-Garantie – klingt nach Zauberei, ist aber vor allem eine Frage von Verständnis und Blick. Autor Ulrich Dorn zeigt in seinem neuen Buch, wie man das Smartphone als kreatives Werkzeug nutzt, um mit wenigen Handgriffen bessere Bilder zu machen. Statt Techniküberforderung gibt’s hier praxisnahe Tipps, spannende Einblicke in das fotografische Sehen und jede Menge Inspiration für beeindruckende Ergebnisse – vom schnellen Schnappschuss bis zum perfekten Social-Media-Moment.

Von den Anfängen der modernen Fotografie, als zwei Herren aus Wetzlar die Überfahrt auf dem Schiff und die Straßen von New York auf 35-mm-Film festhielten, bis heute hat sich die Technik, mit der wir Bilder machen und Momente einfangen, stark verändert. Was sich hingegen nicht verändert hat, ist die Motivation, unser Beweggrund, ein Foto zu machen.

Nicht nur die Digitalkamera ist dafür verantwortlich, sondern auch unser täglicher Begleiter: das Smartphone. Im Wettrennen um immer höhere Werte, bessere Software und letztlich bessere Bilder ist die Kamera im Smartphone zum Verkaufsargument Nummer eins geworden. So ist vielen, selbst Fotografen, die hochwertigere Kamera im Telefon sogar einen Mehrpreis wert.

Die Vorteile liegen – wortwörtlich – auf der Hand: schnell, einfach und sofort zum Senden oder Teilen bereit. Doch ist es hier anders als bei der Fotografie mit einer Systemkamera nur die Technik, die über ein gelungenes Bild entscheidet?

Smartphone-Fotos mit Like-Garantie

Schon in seiner Einleitung stellt Autor Ulrich Dorn die Weichen für das sich durch das Buch ziehende Credo: „Mach einfach gute Fotos!“ Der Gedanke ist einfach und soll vor allem dem praktischen Nutzen unterstreichen. So beginnt er, wie für einen Fotoratgeber üblich, mit den technischen Spezifikationen, die für alle gängigen Modelle gelten.

Von Anfang an ist deutlich, dass kein Konkurrenzkampf zwischen Systemkamera und Smartphone geführt wird. Besonders schön sind hier die Unterschiede und die Vorteile dieser Art der Fotografie stimmig herausgearbeitet.

Das bleibt auch so, wenn es zum Zubehör geht, eine Rubrik, die oft zu kurz kommt. Ebenfalls mit großem Augenmerk auf die Besonderheiten des Geräts bringt Kapitel zwei die Themen Fokussieren und Belichten näher. Das spannende dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem fotografischen Sehen, dem „Grundkurs“, ganz aus der Sicht des Smartphone-Fotografen.

Im Kapitel vier lösen sich die Grenzen zwischen Smartphone und Systemkamera ganz auf. Es geht um die kreative Arbeit mit dem Werkzeug. In wunderbar ausgewählten Beispielen wird praxisnah und durch alle Genres geführt. So wie beim „klassischen“ Fotografen ist auch beim Smartphone nach dem Auslösen noch lange nicht Schluss.

Kapitel fünf, fast 100 Seiten stark, widmet sich KI, Bildbearbeitungsprogrammen für alle Marken und deren richtiger Anwendung. Zu viel Aufwand für ein paar Bilder? Im nächsten Kapitel geht es ums Thema Video. Danach widmet sich der Autor den übervollen Speichern.

Aufbau und Menü

Es geht um einfach gute Bilder – und davon gibt es reichlich. Besser als durch die vielen beeindruckenden Bilder kann man dem Leser die Smartphone-Fotografie nicht schmackhaft machen. Auch die vielen Menübilder aktueller Modelle und zahlreiche Detailaufnahmen visualisieren den Text sehr gut. Wichtige Begriff e und Produkte sind gefettet.

Merksätze sowie wichtige Erkenntnisse sind in separaten farblich abgehobenen Kästen untergebracht, während Arbeitsabläufe in durchnummerierten Listen zu finden sind. Die Verwendung der originalen Menüs, Symbole und Arbeitsoberflächen trägt enorm zum Verständnis und zur Lesefreude bei. Besonders gefallen hat uns, dass dort, wo KI zum Einsatz kommt, ein deutlich sichtbarer Hinweis steht.

Das detailreiche Inhaltsverzeichnis und der abschließende Index sorgen für schnelle Navigation durch die Kapitel.

Fazit

Das Smartphone wird und will die Systemkamera nicht ersetzen. Dorn zeigt sehr liebevoll und enorm praxisnah, wie man mit dem Smartphone das Beste aus einem Motiv herausholt. Das Buch richtet sich an alle, die oft und gerne fotografieren und sich mit dem Smartphone als Alternative vertraut machen möchten.

Auch wer bereits ausschließlich mit dem Smartphone fotografiert, aber noch nie tiefer in die Materie eingetaucht ist und die technischen Hintergründe bisher außer Acht gelassen hat, wird mit diesem Buch seine pure Freude haben. Neben tiefgreifenden Abschnitten aus der Welt der Fotografie gibt es wissenswerte Anleitungen zum Momente-Sammeln mit dem ständigen Begleiter.

Vollumfänglich und präzise auf den Einsatzzweck angepasst – besonders zum Ende hin im Bereich der sozialen Medien und der erfolgsorientierten Bespielung – überzeugt der Autor, warum das Smartphone mit der richtigen Anwendung eine vielversprechende Alternative darstellt. Der Guide zum Like!

Eckdaten zum Buch „Smartphone-Fotos mit Like-Garantie“

Ulrich Dorn

310 Seiten, 148 x 210 mm, Softcover,

ISBN 978383280689,

Preis: 14,90 Euro / 9,99 Euro (Buch / E-Book),

Bildner Verlag, www.bildnerverlag.com