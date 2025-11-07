Neu: Leica SL3 Reporter

Robuste Design-Variante der spiegellosen Leica Vollformat-Systemkamera für höchste fotografische Anforderungen

www.leica-camera.com

Wetzlar, 06. November 2025. Mit der Leica SL3 Reporter präsentiert die Leica Camera AG ein neues Mitglied ihrer Reporter-Design-Serie. Die auf besondere Robustheit ausgelegte Variante der Leica SL3 steht in einer langen Tradition speziell entwickelter Leica Kameras. Ausgestattet mit Features, die gezielt für die rauen Einsatzbedingungen in der Reportage- und Pressefotografie ausgelegt sind, ermöglicht die Leica SL3 Reporter unter widrigsten Aufnahmebedingungen ein Höchstmaß an Präzision. Maximale Funktionalität und Zuverlässigkeit sind mit einem einzigartigen Kameradesign vereint, das gleichermaßen zurückhaltend wie markant ist.

Die Leica SL3 Reporter ist mit einer besonders kratzfesten Lackierung in Dunkelgrün und einer Ummantelung mit Aramid-Gewebe versehen, die das robuste Kameragehäuse zusätzlich vor Abrieb und Umwelteinflüssen schützen. Darüber hinaus bietet die spezielle Armierung mit ihrer besonderen Textur auch eine deutlich erhöhte Griffigkeit. Für noch mehr Halt beim Fotografieren und Filmen. Im Laufe der Nutzung entwickelt die Armierung eine individuelle Patina, die die Spuren ihres fotografischen Weges und den Charakter einer echten Reportagekamera widerspiegelt. Die Kombination aus dunkelgrüner Lackierung mit schwarzen Bedienelementen und der Verzicht auf das rote Leica Logo runden das unverwechselbare Design ab und unterstreichen den Anspruch der SL3 Reporter, das ideale Werkzeug für harte Arbeitsumgebungen zu sein.

In ihren technischen Eigenschaften entspricht die Design-Variante dem Serienmodell der Leica SL3, die State-of-the-Art Technologie mit herausragender Bildqualität mit bis zu 60 Megapixeln, präzisem Autofokus, besten Materialien und der Fertigungsqualität „Made in Germany“ vereint. Robust und zuverlässig meistert sie jede Herausforderung in der Foto- und Videografie und setzt Maßstäbe in puncto Bedienkomfort. Eine schnelle Verbindung zur Leica FOTOS App unterstützt den nahtlosen professionellen Workflow.

Preis und Verfügbarkeit

Die Leica SL3 Reporter ist ab sofort weltweit in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel zu einem Preis von 7.200 Euro inkl. MwSt. erhältlich.