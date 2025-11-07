Eine Kamera als Schlüsselanhänger? Das ist die Kodak Charmera. Diese niedliche Kamera passt wirklich in jede Hosentasche. Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, auch diesen Knirps für Sie zu testen.

Jahrzehntelang haben wir alles daran gesetzt, die Auflösung zu erhöhen, Bildrauschen zu eliminieren und jede noch so kleine Unschärfe gnadenlos wegzurechnen. Und jetzt? Jetzt jubeln wir über die Kodak Charmera, die maximal 1,6 Megapixel liefert, aussieht wie ein Kaugummiautomat-Gimmick – und genau zwei Fotos speichern kann.