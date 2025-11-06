Schon beim Auspacken lässt das Nikkor Z 35 mm f/1,2 S keinen Zweifel daran, dass hier eine aufwendige optische Konstruktion zum Einsatz kommt, um die hohe Lichtstärke zu erreichen. Mit einem Durchmesser von 90 Millimetern, einer Länge von 150 Millimetern und einem stattlichen Gewicht von rund einem Kilogramm ist das Z 35 mm für eine 35-mm-Festbrennweite recht groß und schwer, liegt aber dennoch gut in der Hand. Das hochwertig verarbeitete Gehäuse ist an den Bedienelementen und am Anschluss gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit abgedichtet.

Der große Fokusring liegt sehr gut in der Hand und hat einen recht hohen Drehwiderstand. Dadurch sind auch bei geringer Schärfentiefe bei weit geöffneter Blende sehr feine manuelle Schärfeverlagerungen möglich. Ein schmaler Einstellring kann über das Kameramenü mit den Funktionen Blendenwahl, Belichtungskorrektur oder ISO-Empfindlichkeit belegt werden, um Fotografen einen schnellen Zugriff darauf zu ermöglichen. Wer zum Beispiel bei lichtstarken Festbrennweiten die Blende gerne direkt am Objektiv einstellt, kann den Einstellring als Blendenring nutzen. Der Einstellring lässt sich stufenlos drehen und hat wie der Fokusring einen relativ hohen Drehwiderstand.

Gut gefallen haben uns auch die beiden L-Fn-Tasten, die wahlweise als Fokushaltetasten oder Funktionstasten fungieren und so am Gehäuse positioniert sind, dass man bei Aufnahmen im Quer- oder Hochformat mit dem Daumen der linken Hand immer eine der beiden Tasten gut erreichen kann. Die Tasten lassen sich über das Kameramenü mit nützlichen Funktionen belegen. So kann man über die Tasten etwa die Motivverfolgung starten, Gitterlinien für die Bildkomposition einblenden oder die Lupenvergrößerung zum manuellen Fokussieren zuschalten.