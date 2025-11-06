Wie verändert Künstliche Intelligenz die Fotografie – und wo bleiben die Grenzen des Mediums? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Vortrags „RIVALEN – Fotografie vs. Promptografie“, den Boris Eldagsen am 23. November 2025 um 14 Uhr im Rahmen der FOTOTAGEkompakt im Pirmasenser Forum ALTE POST hält.

Der international bekannte Photomedia-Künstler, der 2023 mit seinem KI-generierten Bild The Electrician eine weltweite Debatte über die Grenzen der Fotografie ausgelöst hatte, beleuchtet in seinem Vortrag die Beziehung zwischen klassischer Fotografie und KI-Bildgenerierung. Anhand zweier von ihm kuratierter Ausstellungen zeigt Eldagsen, wie sich beide Disziplinen gegenseitig beeinflussen und voneinander lernen können. Im Anschluss steht er dem Publikum in einer offenen Diskussionsrunde Rede und Antwort.

Boris Eldagsen gibt Einblicke in das Thema KI in der Fotografie

Der Vortrag ist Teil des Programms der FOTOTAGEkompakt 2025, die am 22. und 23. November stattfinden. Das Tagesticket für den 23. November kostet 25 Euro und umfasst auch die Multivisionsshows „Neuseeland – Eine Reise nach Mittelerde“ (André Straub), „Europa – Naturparadiese vor der Haustür“ (Daniel Spohn) und „Island 63°66°N“ (Stefan Erdmann). Ein Kombiticket für beide Veranstaltungstage ist für 40 Euro erhältlich.

Bereits am 21. November 2025 wird das Festival mit der kostenfreien Multivisionsshow „Eiswelten – 30 Jahre polare Welten“ von Norbert Rosing eröffnet. Weiterführende Informationen zu allen Veranstaltungen, Ausstellungen und Workshops rund um die FOTOTAGEkompakt finden sich unter www.pirmasenser-fototage.de.