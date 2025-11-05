Helmut Habersack: Water is Life

Wasser ist Leben, und daher ist es von größter Bedeutung für die Menschen, eine sichere Trinkwasserversorgung zu haben, vor Überschwemmungen und Dürren im Zuge des Klimawandels geschützt zu sein, aber auch für Nutzungen wie Wasserkraft oder Schifffahrt und Ökologie.

Das Buch Water is Life ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Wasser, Risiken und Lösungen. In spektakulären Fotos und erläuternden Texten wird die Welt des Wassers, ihre Bedeutung und Schönheit, aber auch ihre Bedrohung präsentiert.

Das erste Kapitel „Wasser“ untersucht sowohl die tiefgreifende Bedeutung als auch die Schönheit des Wassers. Erstmals veröffentlichte Fotos von Flüssen aus dem Weltraum zeigen die atemberaubende Vielfalt unserer Lebensadern, die uns mit Trinkwasser versorgen, unsere Wirtschaft stützen und Lebensraum für unzählige Arten bieten.

Das zweite Kapitel „Risiken“ befasst sich mit den Herausforderungen durch den Klimawandel und die Landnutzung, die zu verheerenden Überschwemmungen und Dürren beitragen. Das dritte Kapitel „Lösungen“ zeigt Strategien und Initiativen auf, mit denen diese Risiken gemindert werden können.