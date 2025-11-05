Sony hat kürzlich neue Firmware-Updates (Version 4.0) für die spiegellosen Vollformatkameras Alpha 1 II und Alpha 9 III veröffentlicht. Das Update erweitert die Funktionalität beider Modelle um Verbesserungen im Autofokus, neue Videofunktionen und eine optimierte Bedienung.

Die wichtigste Neuerung des aktuellen Firmware-Updates ist die Unterstützung des Echtzeit-Erkennungs-AF+ (Plus). Durch eine weiterentwickelte Technologie zur Schätzung der Körperhaltung kann die Kamera Personen auch dann präzise verfolgen, wenn sich mehrere Motive kreuzen – etwa bei Sportaufnahmen mit schnellen Bewegungen.

Neu ist außerdem die Aufzeichnung von Authentizitätsinformationen in Videos. Diese Funktion, bisher nur bei Standbildern verfügbar, versieht Videoaufnahmen mit digitalen Signaturen zur besseren Nachverfolgbarkeit und Echtheitsprüfung. Sie wird künftig auch für weitere Modelle wie Alpha 1, Alpha 7R V und Alpha 7 IV (ab November 2025) sowie Alpha 7S III (ab 2026) verfügbar sein.

Zusätzlich lässt sich nun die voreingestellte Fokusfunktion auch mit Zoomobjektiven ohne Motorzoom verwenden – etwa bei älteren oder rein mechanischen Objektiven.

Für die Alpha 9 III bringt Version 4.0 zwei weitere Neuerungen:

Eine neue „Auto“-Einstellung beim Erkennungsziel , bei der die Kamera automatisch zwischen erkannten Motiven wie Personen, Tieren oder Fahrzeugen wählt. In Einzelfällen kann eine manuelle Auswahl jedoch weiterhin präziser sein.

Die Unterstützung der vertikalen Ausrichtung für das Layout der Aufnahmeinformationen – eine Funktion, die ab November 2025 auch für Alpha 1, Alpha 7R V und Alpha 7 IV verfügbar sein soll.

Die Firmware Alpha 1 II Ver. 4.0 und Alpha 9 III Ver. 4.0 stehen ab sofort kostenlos auf den jeweiligen Support-Seiten von Sony zum Download bereit:

Informationen zu kompatiblen Modellen und Details zu den einzelnen Funktionen finden Sie auf der Support-Seite der Alpha 9 III und der Alpha 1 II.