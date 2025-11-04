Die Sigma BF hat die Auszeichnungen “Good Design Gold Award” und “Minister of Economy, Trade and Industry Award” erhalten.

Die Sigma Corporation freut sich Ihnen bekannt geben zu können, dass Sigmas spiegellose Vollformatkamera – Sigma BF – die Auszeichnungen “2025 Good Design Gold Award” und “Minister of Economy, Trade and Industry Award” erhalten hat.

Der „Good Design Gold Award“ wird an Designs verliehen, die unter den für 2025 ausgewählten „Good Design Best 100“ als besonders herausragend anerkannt sind.

Der „Minister of Economy, Trade and Industry Award“ wird an Gold-Award-Preisträger verliehen, die einen besonderen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Japans leisten. In diesem Jahr wurden von den 19 Gold-Award-Preisträgern drei zusätzlich mit dem Minister’s Award ausgezeichnet.

Die Auszeichnung der Sigma BF ist nach der Sigma fp, der sd-Quattro-Serie und der dp-Quattro-Serie bereits die vierte Goldauszeichnung in Folge für Digitalkameras von Sigma.

Sigma wird weiterhin nach höchster Bildqualität streben und sich der Entwicklung von Fotoausrüstung widmen, die grundlegende Leistung in den Vordergrund stellt und ihren Kunden einen echten Mehrwert bietet.

Award Übersicht

Ausgezeichnetes Produkt: Sigma BF

Produktinformation: https://www.sigma-foto.de/kameras/spiegellose-systemkameras/bf/fp-l/

Begründung der Jury

Wenn es heute das Konzept einer „Digitalkamera“ nicht gäbe und nur die Technik des „Fotografierens“ bekannt wäre, hätte das zu diesem Zweck entwickelte Werkzeug möglicherweise die Form der Sigma BF angenommen.

Sie besitzt eine Frische, die an den Erstkontakt mit dem iPod oder iPhone erinnert, und verkörpert eine Schönheit, die aus der puren Hingabe an ihren Zweck entsteht.

Die Essenz der Marke Sigma kommt hier deutlich zum Ausdruck: Eine Idee, die das Objektiv in den Mittelpunkt stellt, das Kameragehäuse bis zum Äußersten verfeinert und seine Reinheit noch weiter erhöht. Die BF ist ein Produkt, das die längst vergessene Begeisterung für wirklich inspirierendes Produktdesign wieder aufleben lässt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Sigma Webseite.

https://www.g-mark.org/en/gallery/winners/28619

Sigma nimmt an der „GOOD DESIGN EXHIBITION 2025“ teil

Zeitraum: 1. November (Samstag) – 5. November (Mittwoch)

Veranstaltungsort: Verschiedene Orte innerhalb Tokyos Innenstadt (BEST 100 Ausstellung: Halle B1F)

Einzelheiten: Ausstellung aller 2025 preisgekrönten Designs

Eintritt frei

Über den Good Design Award

Das Good Design Selection System (oder G-Mark-System) wurde 1957 vom Ministerium für internationalen Handel und Industrie (dem heutigen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie) gegründet und ist seit circa 60 Jahren mit dieser Arbeit betraut. Die Bewerbungen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und jedes Jahr werden ungefähr 1.200 Designs ausgezeichnet. In 59 Jahren wurden circa 43.000 Designs mit diesen Auszeichnungen gewürdigt. Die Gewinner des „GOOD DESIGN AWARD“ dürfen das G-Mark-Symbol tragen, das seit über einem halben Jahrhundert als Emblem für gutes Design gilt.

https://www.g-mark.org/en