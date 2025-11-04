Lassen Sie Ihre Reenactment-Porträts mit den Filtern des Radiant Photo 2 Porträt-Workflow im passenden Look erstrahlen.

Wo ein Hobby ist, ist auch eine Unterform der Fotografie. Für Reenactment-Darsteller, also jene, die sich auf Veranstaltungen mit großem Zeit- und oft auch Geldaufwand bemühen, historische Epochen korrekt darzustellen, sind Bilder mit dem passenden Flair wichtig.

Das heißt nicht nur, dass am besten gar nichts Neumodisches im Bild zu sehen sein soll, sondern auch der Bildlook darf gern an vergangene Zeiten (oder moderne Historien-Filme) erinnern. Radiant Photo 2 bietet hier mit seinen zahlreichen Presets einige Möglichkeiten, eine langwierige Bildbearbeitung abzukürzen.

Radiant Photo 2 Porträt-Workflow: Zeitreise per Mausklick

Wir haben uns die Presets des Porträt-Workflows einmal genauer angesehen und wollen Ihnen hier drei davon vorstellen – und zeigen, wie Sie diese sogar noch weiter anpassen können. Voraussetzung dafür ist, dass Sie nicht nur Radiant Photo 2, sondern auch den Porträt-Workflow besitzen. Die Presets, die, wie wir finden, am besten hierfür passen, nennen sich bei Radiant Photo 2 „Filmic“. Dabei ist die Bandbreite der Filmic-Presets groß. Vom klassischen Blau-betonten History-Filmlook (Filmic F) bis zu Looks mit hohen Kontrasten (Filmic E) ist hier für fast jede Situation etwas dabei. Und anpassen lassen sich die Looks via Color Grading zusätzlich.

Radiant Photo 2 kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.