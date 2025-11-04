Lassen Sie Ihre Reenactment-Porträts mit den Filtern des Radiant Photo 2 Porträt-Workflow im passenden Look erstrahlen.
Wo ein Hobby ist, ist auch eine Unterform der Fotografie. Für Reenactment-Darsteller, also jene, die sich auf Veranstaltungen mit großem Zeit- und oft auch Geldaufwand bemühen, historische Epochen korrekt darzustellen, sind Bilder mit dem passenden Flair wichtig.
Das heißt nicht nur, dass am besten gar nichts Neumodisches im Bild zu sehen sein soll, sondern auch der Bildlook darf gern an vergangene Zeiten (oder moderne Historien-Filme) erinnern. Radiant Photo 2 bietet hier mit seinen zahlreichen Presets einige Möglichkeiten, eine langwierige Bildbearbeitung abzukürzen.
Radiant Photo 2 Porträt-Workflow: Zeitreise per Mausklick
Wir haben uns die Presets des Porträt-Workflows einmal genauer angesehen und wollen Ihnen hier drei davon vorstellen – und zeigen, wie Sie diese sogar noch weiter anpassen können. Voraussetzung dafür ist, dass Sie nicht nur Radiant Photo 2, sondern auch den Porträt-Workflow besitzen. Die Presets, die, wie wir finden, am besten hierfür passen, nennen sich bei Radiant Photo 2 „Filmic“. Dabei ist die Bandbreite der Filmic-Presets groß. Vom klassischen Blau-betonten History-Filmlook (Filmic F) bis zu Looks mit hohen Kontrasten (Filmic E) ist hier für fast jede Situation etwas dabei. Und anpassen lassen sich die Looks via Color Grading zusätzlich.
Radiant Photo 2 kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.
Vorher – Nachher (Filmic A)
Vorher – Nachher (Filmic E)
Vorher – Nachher (Filmic F)
Vorher – Nachher (Filmic F + Sepia2)
Reenactment-Porträts mit Radiant Photo 2: Schritt für Schritt
Porträt-Workflow
Als ersten Schritt der Bildentwicklung, wählen wir den Porträt-Workflow in Radiant Photo 2 aus. Die Workflows finden sich am linken Rand unter dem gleichnamigen Abschnitt, müssen allerdings separat zur Software hinzugekauft werden.
Filmlooks auswählen
Die Filmlooks, mit denen wir hier arbeiten, werden direkt darunter im Reiter „Develop Collections“ unter „Outdoors – Filmic“ gelistet. Da jeder Look sehr individuell ist, empfehlen wir, sich jeden Look und dessen Auswirkung einmal anzusehen.
Color Grading
Der Look gefällt, aber es fehlt noch das gewisse Etwas? Dann können Sie zusätzlich noch Color Grading auf das Bild anwenden. Die Presets hierfür finden Sie auf der rechten Seite der Software – unter „Color Grading“. Wir haben zusätzlich Sepia2 angewendet.
