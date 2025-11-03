Mit dem Nikon Sofort Rabatt Winter 2025 startet der Hersteller in die Weihnachtssaison und bietet Foto- und Videofans Preisvorteile. Vom 31. Oktober 2025 bis 26. Januar 2026 gibt es beim Kauf ausgewählter Nikon-Produkte sofort ab 30 Euro und bis zu 1.000 Euro Rabatt – ohne Registrierung oder spätere Nachweise. Der Preisnachlass wird direkt beim Kauf an der Kasse abgezogen.
Den höchsten Rabatt von 1.000 Euro erhalten allerdings nur Käufer von Nikons Top-Teleobjektiven, etwa dem NIKKOR Z 600 mm 1:4 TC VR S, das während der Aktion 16.249 statt 17.249 Euro kostet, oder dem NIKKOR Z 400 mm 1:2,8 TC VR S. Allerdings lassen sich bei Kamera- und Objektiv-Bundles mehrere Hundert Euro sparen. Ein Beispiel: Die Nikon Z6III inklusive 24–70 mm Kitobjektiv wird im Aktionszeitraum für 2.929 Euro statt 3.429 Euro angeboten.
Insgesamt umfasst die Winteraktion Nikons spiegellose Vollformatmodelle Z9, Z8, Z7II, Z6II, Z6III, Zf und Z5II, die DX-Kameras Z50II, Zfc und Z30 sowie 40 NIKKOR-Z-Objektive. Darüber hinaus sind auch Ferngläser der Serien PROSTAFF P3, MONARCH M7 und STABILIZED Teil der Aktion.
Die Rabatte gelten für bis zu zwei Kameras, drei Objektive und drei Ferngläser pro Kunde. Eine vollständige Übersicht der teilnehmenden Produkte und Händler sind unter www.nikon.de/sofortrabatt abrufbar.
Wer zusätzlich seine neue Kamera auf mynikon.de/promotions/online-kurse registriert, erhält weiterhin ein kostenloses Online-Tutorial aus dem Nikon-Schulungsangebot.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon startet mit großer Sofort-Rabatt-Aktion in die Weihnachtszeit
Düsseldorf, 31. Oktober 2025 – Sparen mit Nikon beim Kauf der Lieblingsausrüstung: Foto-Fans, Kamera-Enthusiast:innen und Videofilmer:innen aufgepasst! Nikon Deutschland startet wieder mit einer groß angelegten Sofort-Rabatt-Aktion in die anstehende Weihnachtszeit. Käufer:innen ausgewählter Aktionsprodukte erhalten einen Sofort-Rabatt von 30 € bis zu 1.000 €. Auch bei dieser Aktion gilt erneut: Keine Registrierung. Kein Einreichen von Kaufbelegen. Der Rabatt wird direkt beim Kauf verrechnet.
Der Aktionszeitraum gilt vom 31.10.2025 – 26.01.2026 und bezieht sich auf den Kauf von maximal zwei Aktions-Kameras, drei Aktions-Objektiven und drei Ferngläsern je Kunde. Nur die bei teilnehmenden Händlern erworbenen Produkte, vertrieben durch Nikon Deutschland, sind aktionsberechtigt. Eine nachträgliche Auszahlung des Rabattes ist nicht möglich.
Die Aktion umfasst die spiegellosen Vollformat-Systemkameras Nikon Z9, Z8, Z7II, Z6II, Z6III, Zf, Z5II, die DX-Format-Kamera Nikon Z50II, Zfc und Z30 sowie 40 NIKKOR-Z-Objektive. Auch die Ferngläser der Modellreihen PROSTAFF P3, MONARCH M7 und STABILIZED sind Bestandteil der Aktion.
Eine genaue Liste der aktionsberechtigten Produkte sowie die ausführlichen Aktionsbedingungen finden sich unter www.nikon.de/
Käufer:innen einer Nikon-Kamera können sich zudem nach wie vor ein kostenloses Online-Tutorial ihrer Wahl sichern. Dazu muss die neue Kamera lediglich auf www.mynikon.de/promotions/
5 Jahre Objektiv-Garantie
Als zusätzliches Qualitätsversprechen bietet Nikon den Käufer:innen von NIKKOR-Objektiven in Deutschland weiterhin die Möglichkeit, die einjährige Garantie um weitere 4 Jahre zu verlängern. Zur Aktivierung der Zusatz-Garantie ist eine Registrierung durch den/die Käufer:in innerhalb von 90 Tagen ab dem Kaufdatum unter www.mynikon.de/garantie erforderlich. Hier finden sich auch alle weiteren Informationen und die ausführlichen Aktionsbedingungen.
Aktuelle Kommentare