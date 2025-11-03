Mit dem Nikon Sofort Rabatt Winter 2025 startet der Hersteller in die Weihnachtssaison und bietet Foto- und Videofans Preisvorteile. Vom 31. Oktober 2025 bis 26. Januar 2026 gibt es beim Kauf ausgewählter Nikon-Produkte sofort ab 30 Euro und bis zu 1.000 Euro Rabatt – ohne Registrierung oder spätere Nachweise. Der Preisnachlass wird direkt beim Kauf an der Kasse abgezogen.

Den höchsten Rabatt von 1.000 Euro erhalten allerdings nur Käufer von Nikons Top-Teleobjektiven, etwa dem NIKKOR Z 600 mm 1:4 TC VR S, das während der Aktion 16.249 statt 17.249 Euro kostet, oder dem NIKKOR Z 400 mm 1:2,8 TC VR S. Allerdings lassen sich bei Kamera- und Objektiv-Bundles mehrere Hundert Euro sparen. Ein Beispiel: Die Nikon Z6III inklusive 24–70 mm Kitobjektiv wird im Aktionszeitraum für 2.929 Euro statt 3.429 Euro angeboten.

Insgesamt umfasst die Winteraktion Nikons spiegellose Vollformatmodelle Z9, Z8, Z7II, Z6II, Z6III, Zf und Z5II, die DX-Kameras Z50II, Zfc und Z30 sowie 40 NIKKOR-Z-Objektive. Darüber hinaus sind auch Ferngläser der Serien PROSTAFF P3, MONARCH M7 und STABILIZED Teil der Aktion.

Die Rabatte gelten für bis zu zwei Kameras, drei Objektive und drei Ferngläser pro Kunde. Eine vollständige Übersicht der teilnehmenden Produkte und Händler sind unter www.nikon.de/sofortrabatt abrufbar.

Wer zusätzlich seine neue Kamera auf mynikon.de/promotions/online-kurse registriert, erhält weiterhin ein kostenloses Online-Tutorial aus dem Nikon-Schulungsangebot.

Pressemitteilung Nikon: