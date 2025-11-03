Das Imaging World 2025 Impressionsvideo fasst die wichtigsten Momente der diesjährigen Fachveranstaltung zusammen und zeigt, warum die Imaging World zu den zentralen Treffpunkten der Foto- und Imagingbranche zählt.
Händler, Hersteller und Dienstleister präsentierten auf der Messe in Nürnberg neue Produkte, kreative Lösungen und technologische Innovationen. Besonders deutlich wurde dabei der Zusammenhalt der Branche – getragen durch den RINGFOTO-Verbund, der die Imaging World organisiert und als größte europäische Kooperation im Fotobereich gilt.
Das Video vermittelt die besondere Atmosphäre der Veranstaltung: inspirierende Gespräche, volle Messestände und die Begeisterung für Fotografie, Video und Imaging-Technologie. Es richtet sich an alle, die die Veranstaltung verpasst haben oder die Stimmung noch einmal erleben möchten.
Das Imaging World 2025 Impressionsvideo ist ab sofort verfügbar und bietet einen kompakten Rückblick auf die Highlights der Messe.
Weitere Informationen und einen ausführlichen Bericht finden Sie hier: Imaging World 2025 – Neue Fotomesse begeistert Branche
Imaging World 2025 Impressionsvideo
Imaging World 2025 – ein voller Erfolg für Fachhandel, Industrie und Marken
Die Imaging World 2025 war erneut ein wichtiger Treffpunkt für die Fotobranche. Händlerinnen und Händler, Hersteller sowie Dienstleister kamen zusammen, um sich über aktuelle Trends, innovative Produkte und zukünftige Entwicklungen im Imaging-Segment auszutauschen.
Mit großem Engagement präsentierten die Aussteller ihre Neuheiten und zeigten, wie lebendig und zukunftsorientiert der Fotofachhandel weiterhin ist. Das positive Feedback von Teilnehmerinnen und Teilnehmern bestätigt, dass die Imaging World eine bedeutende Plattform für Inspiration, Networking und Geschäftsentwicklung bleibt.
Ein besonderes Highlight war der persönliche Austausch zwischen Industrie und Fachhandel, der die Stärke des RINGFOTO-Verbunds als größte europäische Kooperation im Fotobereich einmal mehr unterstrich.
Um die Eindrücke der Veranstaltung festzuhalten, steht nun ein Impressions-Video mit Impressionen der Imaging World 2025 bereit.
RINGFOTO bedankt sich herzlich bei allen Ausstellern, Partnern und Händlern, die mit ihrem Engagement, ihren Ideen und ihrer Begeisterung zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben.
