Das Imaging World 2025 Impressionsvideo fasst die wichtigsten Momente der diesjährigen Fachveranstaltung zusammen und zeigt, warum die Imaging World zu den zentralen Treffpunkten der Foto- und Imagingbranche zählt.

Händler, Hersteller und Dienstleister präsentierten auf der Messe in Nürnberg neue Produkte, kreative Lösungen und technologische Innovationen. Besonders deutlich wurde dabei der Zusammenhalt der Branche – getragen durch den RINGFOTO-Verbund, der die Imaging World organisiert und als größte europäische Kooperation im Fotobereich gilt.

Das Video vermittelt die besondere Atmosphäre der Veranstaltung: inspirierende Gespräche, volle Messestände und die Begeisterung für Fotografie, Video und Imaging-Technologie. Es richtet sich an alle, die die Veranstaltung verpasst haben oder die Stimmung noch einmal erleben möchten.

Das Imaging World 2025 Impressionsvideo ist ab sofort verfügbar und bietet einen kompakten Rückblick auf die Highlights der Messe.

Weitere Informationen und einen ausführlichen Bericht finden Sie hier: Imaging World 2025 – Neue Fotomesse begeistert Branche

Imaging World 2025 Impressionsvideo