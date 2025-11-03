Die CAMERA WORK Virtual Gallery widmet sich erneut dem wohl größten Sehnsuchtsort der Menschheit – dem Meer. Unter dem Titel „Moods of the Sea II“ präsentiert die Galerie bis zum 20. November 2025 eine virtuelle Gruppenausstellung mit 26 Fotografien von elf international renommierten Künstlern, darunter Thomas Billhardt, Sebastian Copeland, David Drebin, Elliott Erwitt, Hans Feurer, Olaf Heine, Thomas Hoepker, Jean-Baptiste Huynh, Russell James, Albert Watson und David Yarrow.

Die Ausstellung führt eindrucksvoll vor Augen, wie vielfältig die Faszination des Wassers in der Fotokunst interpretiert werden kann – von stiller Kontemplation bis zu dynamischer Wucht. So zeigt Thomas Billhardt in seinen Aufnahmen der Hạ Long-Bucht (Vietnam, 1975) das Meer als meditativen Ort der Ruhe, während Sebastian Copeland in Serien wie The Big Melt (Grönland, 2023) und Stormy Weather I (Antarktis, 2006) die fragile Schönheit des Eises und die Gewalt der Natur festhält. Thomas Hoepker, Russell James und Albert Watson wiederum fangen das Meer als ästhetische, fast abstrakte Oberfläche ein – etwa in Watsons dramatischen Fotografien von der Isle of Skye (Loch Dunvegan und Bank of Loch Fada, 2013).

Kontrastreich und lebendig wird es in den Arbeiten von Hans Feurer und Elliott Erwitt, die die Leichtigkeit des Lebens am Meer in den Vordergrund stellen, während Olaf Heine in seiner Serie Hawaii (2022) das Wechselspiel von Mensch, Natur und Bewegung festhält – eine Hommage an die Rhythmen der Ozeane.

Mit Moods of the Sea II gelingt CAMERA WORK erneut eine atmosphärisch dichte Schau, die den Ozean in seiner ganzen Spannweite zeigt: als Ort der Sehnsucht, der Zerstörungskraft und der Poesie. Die virtuelle Ausstellung ist rund um die Uhr online zugänglich unter www.camerawork.de/virtual-gallery

MOODS OF THE SEA II: Übersicht

CAMERA WORK Virtual Gallery

www.camerawork.de/virtual-gallery/

Montag bis Sonntag · 24/7