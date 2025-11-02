Mit dem eigenen Motiv wird die Premium Kuscheldecke von Meinfoto zum Blickfang im Schlaf-, Wohn und Kinderzimmer.

Auf der Suche nach schönen Fotogeschenken für Weihnachten sind wir auf die Premium-Kuscheldecke von Meinfoto gestoßen. Die wollten wir uns genauer ansehen und bestellten eine 150 x 100 Zentimeter große Decke mit einem Schwarz-Weiß-Motiv der Häuserschluchten von New York. Werden die vielen Details der Häuser auf der Decke gut zu erkennen sein? Und wie sieht die Decke nach dem ersten Waschgang aus? Wir machen den Test.