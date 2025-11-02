Mit dem eigenen Motiv wird die Premium Kuscheldecke von Meinfoto zum Blickfang im Schlaf-, Wohn und Kinderzimmer.
Auf der Suche nach schönen Fotogeschenken für Weihnachten sind wir auf die Premium-Kuscheldecke von Meinfoto gestoßen. Die wollten wir uns genauer ansehen und bestellten eine 150 x 100 Zentimeter große Decke mit einem Schwarz-Weiß-Motiv der Häuserschluchten von New York. Werden die vielen Details der Häuser auf der Decke gut zu erkennen sein? Und wie sieht die Decke nach dem ersten Waschgang aus? Wir machen den Test.
Leichter Upload, gute Qualität
Der Bestellvorgang ist einfach und erfolgt direkt über die Website www.meinfoto.de. Zur Auswahl stehen 21 Designvorlagen zu verschiedenen Themen wie Reise, Familie oder Baby. Bei den meisten Designs handelt es sich um Bildcollagen. Wer wie wir nur ein großes Foto vollflächig auf die Decke drucken möchte, klickt auf „Einzelfoto“ und lädt dann das gewünschte Bild hoch. Im Bereich „Dein Bild erlaubt folgende Druckformate“ kann man dann direkt ablesen, welche Deckengrößen mit der Auflösung des hochgeladenen Bilds grundsätzlich möglich sind.
Mit unserem 42-Megapixel- Foto (7.952 x 5.304 Pixel) hätten wir die Decke beispielsweise auch in der Größe 200 x 150 Zentimeter bestellen können. Bei kleineren Bildauflösungen werden teilweise nur entsprechend kleinere Deckengrößen angeboten. Das hochgeladene Bild kann vor der Bestellung noch mit Filtern bearbeitet, in Helligkeit, Sättigung und Kontrast korrigiert, im Bildausschnitt verändert und auf Wunsch noch mit Text versehen werden.
Viele Details im Druck
Wir sind sehr erfreut, wie viele Details in den Fenstern und vom restlichen Motiv auf der gedruckten Decke zu sehen sind. Das hängt aber natürlich auch sehr vom Ausgangsbild ab.
Ab in die Waschmaschine
Die zu 100 Prozent aus Polyester bestehende Kuscheldecke von Meinfoto kann bei bis zu 30 Grad Celsius gewaschen werden. Der Druck sah anschließend nach wie vor gut aus.
Unser Fazit: Meinfoto Premium Kuscheldecke
Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Wir waren positiv überrascht, wie viele Details der Häuser, Fenster und Straßen tatsächlich im Druck zu sehen sind. Der flauschige Stoff fühlt sich sehr angenehm und weich an, auch die Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Wir haben auch keine unangenehmen Gerüche durch den Druck bemerkt. Die Decke kann bei 30 Grad Celsius gewaschen werden und sieht danach, abgesehen von ein paar Flusen am Rand, immer noch gut aus.
