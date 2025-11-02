Es ist wieder soweit – die wohl humorvollsten Momente der Natur sind prämiert. Die Comedy Wildlife Photography Awards 2025 haben ihre Finalisten bekanntgegeben – eine Sammlung skurriler, verblüffender und herzlicher Tieraufnahmen aus aller Welt. In diesem Jahr gingen fast 10.000 Einsendungen aus 108 Ländern ein, von denen 40 Einzelbilder, 3 Portfolios und 10 Videos den Sprung auf die Shortlist geschafft haben.

Unter den Finalisten finden sich Motive wie ein „tanzender Gorilla“, ein „rauchender Erpel“, ein „Löwenchor“ und eine Gruppe Frösche in perfektem Teamwork – Szenen, die zeigen, wie nah Witz und Wildnis beieinanderliegen. Ziel des Wettbewerbs, der seit 2015 besteht, ist es, die Schönheit der Tierwelt mit Humor zu feiern und zugleich für den Schutz von Arten und Lebensräumen zu sensibilisieren.

Die Gewinner werden am 9. Dezember 2025 bei einer Gala in London bekanntgegeben. Anschließend sind alle Finalisten vom 10. bis 14. Dezember in einer Ausstellung in der Gallery@Oxo zu sehen – bei freiem Eintritt.

Die Comedy Wildlife Awards wurden von den Fotografen Paul Joynson-Hicks MBE und Tom Sullam gegründet und werden unterstützt von Partnern wie Nikon, ThinkTank und Alex Walker’s Serian. Auch in diesem Jahr fließt ein Teil der Erlöse an den Whitley Fund for Nature, eine Organisation, die sich für den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume weltweit einsetzt.

Die Finalisten der Comedy Wildlife Awards 2025 sind online zu sehen unter: www.comedywildlifephoto.com

Unsere Favoriten der Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025: