Es ist wieder soweit – die wohl humorvollsten Momente der Natur sind prämiert. Die Comedy Wildlife Photography Awards 2025 haben ihre Finalisten bekanntgegeben – eine Sammlung skurriler, verblüffender und herzlicher Tieraufnahmen aus aller Welt. In diesem Jahr gingen fast 10.000 Einsendungen aus 108 Ländern ein, von denen 40 Einzelbilder, 3 Portfolios und 10 Videos den Sprung auf die Shortlist geschafft haben.

Unter den Finalisten finden sich Motive wie ein „tanzender Gorilla“, ein „rauchender Erpel“, ein „Löwenchor“ und eine Gruppe Frösche in perfektem Teamwork – Szenen, die zeigen, wie nah Witz und Wildnis beieinanderliegen. Ziel des Wettbewerbs, der seit 2015 besteht, ist es, die Schönheit der Tierwelt mit Humor zu feiern und zugleich für den Schutz von Arten und Lebensräumen zu sensibilisieren.

Die Gewinner werden am 9. Dezember 2025 bei einer Gala in London bekanntgegeben. Anschließend sind alle Finalisten vom 10. bis 14. Dezember in einer Ausstellung in der Gallery@Oxo zu sehen – bei freiem Eintritt.

Die Comedy Wildlife Awards wurden von den Fotografen Paul Joynson-Hicks MBE und Tom Sullam gegründet und werden unterstützt von Partnern wie Nikon, ThinkTank und Alex Walker’s Serian. Auch in diesem Jahr fließt ein Teil der Erlöse an den Whitley Fund for Nature, eine Organisation, die sich für den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume weltweit einsetzt.

Die Finalisten der Comedy Wildlife Awards 2025 sind online zu sehen unter: www.comedywildlifephoto.com

Unsere Favoriten der Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025:

Comedy Wildlife Photography Awards 2025. Alison Tuck. Vereinigtes Königreich. Titel:<br /> Titel: In welche Richtung liegt nun mein Nest?<br /> Beschreibung: Ein windiger Tag auf den Bempton Cliffs während der Brutzeit.<br /> Tier: Tölpel<br /> Aufnahmeort: Bempton Cliffs, Yorkshire, Vereinigtes Königreich
Comedy Wildlife Photography Awards 2025. Diana Rebman. Vereinigte Staaten.<br /> Titel: Entspannung in den Bäumen!<br /> Beschreibung: Dieser Gelbkinn-Gibbon hängte einfach nur in den Bäumen herum. Es sieht so aus, als würde er darauf warten, dass ihm ein Bier serviert wird.<br /> Tier: Gelbkinn-Gibbon, männlich<br /> Aufnahmeort: Cat Tien Nationalpark, Vietnam
Comedy Wildlife Photography Awards 2025. Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod<br /> Angoda. Sri Lanka<br /> Titel: Lästern<br /> Beschreibung: Dies sind zwei Geschwister, wobei das kleinere Tier das Leopardenweibchen ist. Sie spielten miteinander, und für einen Moment legte das Männchen seinen Arm auf ihre Schulter und sah aus, als würde er schlecht über einen anderen Leoparden reden.<br /> Tier: Sri-Lanka-Leopard<br /> Aufnahmeort: Yala-Nationalpark, Sri Lanka.
The Comedy Wildlife Photography Awards 2025<br /> Michael Lane. Avington<br /> Vereinigtes Königreich<br /> Titel: Stelleradler üben Kung-Fu-Tango<br /> Beschreibung: Aufgenommen im frühen Morgenlicht von einem Boot aus, das von Rausu, Hokkaido, im Norden Japans aus in See stach. Diese beiden Adler kämpften um den Fisch, den der rechte Adler unter seiner Klaue hielt. Der entscheidende Moment wurde eingefangen, als beide Adler ihre Flügel nach oben streckten, als würden sie einen synchronen Tanz aufführen. Das goldene Licht der Morgendämmerung und die Schatten runden das Bild ab. Das Bild ist ein erfolgreicher Gewinner bei internationalen FIAP-Wettbewerben, wurde jedoch nur in deren Katalogen veröffentlicht.<br /> Tier: Stelleradler<br /> Aufnahmeort: Rausu, Hokkaido, Japan
Comedy Wildlife Photography Awards 2025. David Rice. Lake Forest Park, Vereinigte Staaten<br /> Titel: Oh mein Gott, er macht es schon wieder!<br /> Beschreibung: Verrückte Morgenkapriolen der Rotkronenkraniche<br /> Tier: Rotkronenkranich<br /> Aufnahmeort: Kushiro Shitsugen Nationalpark im Osten von Hokkaido