Mit dem neuesten Update auf Adobe Lightroom Classic 15.0 können erstmals auch Leica-Kameras nativ direkt mit der Software verbunden werden – ganz ohne zusätzliches Plugin. Die neue Funktion, die seit dem 27. Oktober 2025 verfügbar ist, ermöglicht Fotografen ein reibungsloses Tethered Shooting innerhalb des Programms.

Unterstützt werden zunächst die Modelle Leica SL3, SL3-S, Q3 und Q3 43. Weitere Modelle sollen laut Leica in kommenden Updates folgen. Erstmals lässt sich damit die Live-View-Funktion mit Autofokus-Punktwahl in Echtzeit direkt in Lightroom Classic nutzen, inklusive Kontrolle über Belichtung, Blende, ISO und Weißabgleich.

„Die native Integration ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Leica und Adobe mit dem Ziel, fotografische Workflows zu optimieren“, sagt Nico Köhler, Head of Product Experience bei Leica Camera AG.

Mit dieser Erweiterung schließt Lightroom Classic eine wichtige Lücke für professionelle Leica-Nutzer, die bislang auf Drittanbieter-Plugins angewiesen waren. Die Integration markiert zudem den nächsten Schritt in Adobes Bemühungen, die Software noch enger mit führenden Kamerasystemen zu vernetzen.

Pressemitteilung Leica: