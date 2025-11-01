Mit dem neuesten Update auf Adobe Lightroom Classic 15.0 können erstmals auch Leica-Kameras nativ direkt mit der Software verbunden werden – ganz ohne zusätzliches Plugin. Die neue Funktion, die seit dem 27. Oktober 2025 verfügbar ist, ermöglicht Fotografen ein reibungsloses Tethered Shooting innerhalb des Programms.
Unterstützt werden zunächst die Modelle Leica SL3, SL3-S, Q3 und Q3 43. Weitere Modelle sollen laut Leica in kommenden Updates folgen. Erstmals lässt sich damit die Live-View-Funktion mit Autofokus-Punktwahl in Echtzeit direkt in Lightroom Classic nutzen, inklusive Kontrolle über Belichtung, Blende, ISO und Weißabgleich.
„Die native Integration ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Leica und Adobe mit dem Ziel, fotografische Workflows zu optimieren“, sagt Nico Köhler, Head of Product Experience bei Leica Camera AG.
Mit dieser Erweiterung schließt Lightroom Classic eine wichtige Lücke für professionelle Leica-Nutzer, die bislang auf Drittanbieter-Plugins angewiesen waren. Die Integration markiert zudem den nächsten Schritt in Adobes Bemühungen, die Software noch enger mit führenden Kamerasystemen zu vernetzen.
Pressemitteilung Leica:
Lightroom Classic 15.0 unterstützt jetzt native Tethering-Funktion für Leica Kameras
Direkte Integration für Leica SL3 und Leica Q3
Mit der Veröffentlichung von Adobe Lightroom Classic 15.0 können Leica Fotografinnen und Fotografen ihre Kameras nun direkt mit Lightroom Classic verbinden – ganz ohne zusätzliches Plugin. Die neue native Tethering-Integration ist ab dem 27. Oktober 2025 verfügbar und unterstützt zunächst die Modelle Leica SL3, Leica SL3-S, Leica Q3 und Leica Q3 43. Weitere Leica Modelle werden in zukünftigen Updates unterstützt.
Die Live-View-Funktion mit Autofokus-Punktwahl kann nun in Echtzeit direkt in Lightroom Classic genutzt werden für die präzise Kontrolle über Belichtung, Blende, ISO und Weißabgleich. Dies ist das erste Mal, dass Leica Kameras nativ in den kreativen Workflow von Adobe integriert werden.
Nico Köhler, Head of Product Experience bei der Leica Camera AG: „Wir freuen uns sehr, dass Lightroom Classic nun native Tethering-Unterstützung für Leica Kameras bietet. Sie ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen Leica Camera und Adobe mit dem Ziel, fotografische Workflows zu optimieren und das Nutzererlebnis von Leica Kameras weiter zu verbessern.“
Aktuelle Kommentare