Canon startet pünktlich zur Wintersaison eine neue Cashback-Aktion: Beim Kauf ausgewählter Drucker und Scanner erhalten Kundinnen und Kunden bis zu 100 Euro zurück. Die Aktion läuft bis zum 31. Januar 2026, die Registrierung ist bis 15. Februar 2026 möglich.

Für Fotografen besonders interessant: Unter den Aktionsgeräten finden sich auch Modelle, die speziell auf Bildqualität und mobile Nutzung ausgelegt sind. So ist etwa der Canon PIXMA G650, ein sechsfarbiger Fotodrucker mit nachfüllbaren Tintentanks, Teil der Aktion. Er liefert brillante Farbfotos bis A4 und überzeugt mit niedrigen Druckkosten – im Canon Online-Shop kostet er derzeit 271,20 Euro, durch den Cashback sinkt der Preis effektiv auf 171,20 Euro.

Wer häufig unterwegs arbeitet, kann beim tragbaren Canon MAXIFY BX110 profitieren. Der kompakte Akku-Drucker druckt randlos bis A4, eignet sich für Fotos wie Dokumente und bietet eine stabile WLAN-Verbindung. Aktuell liegt der Preis im Canon-Shop bei 255,20 Euro, durch die Aktion reduziert sich der effektive Preis auf 155,20 Euro.

Neben diesen Modellen umfasst die Aktion auch weitere PIXMA-, MAXIFY-, i-SENSYS- und imageFORMULA-Serien, die sich für Foto- und Büroanwendungen gleichermaßen eignen – vom Tintenstrahldruck bis zur präzisen Dokumentenerfassung.

So können Sie teilnehmen

Ein teilnehmendes Gerät bis 31. Januar 2026 bei einem autorisierten Händler kaufen. Den Kaufbeleg bis 15. Februar 2026 auf der Aktionswebsite hochladen. Nach erfolgreicher Prüfung den Cashback direkt aufs Konto erhalten.

Alle Informationen und teilnehmenden Modelle unter: www.canon.de/wintercashback

Pressemitteilung Canon: