Naturfotografie im Winter hat ihren ganz besonderen Reiz: Trotz eisiger Temperaturen, Frost und Schnee lohnt es sich, die Kamera zu zücken – denn das Winterwunderland bietet nicht nur eine zauberhafte Stimmung, sondern auch faszinierende Motive und tierische Besucher.

Der Winter ist wahrscheinlich die beeindruckendste Jahreszeit, wenn es um die optische Verwandlung der Natur geht: Innerhalb von wenigen Stunden können Eis und Schnee den Anblick der Landschaft vollkommen verändern. Schon ein paar Zentimeter der weißen Pracht genügen, um dort ein wahres Winterwunderland zu erschaffen, wo vorher die spätherbstliche Tristesse herrschte.

Für Landschafts- und Tierfotografen bietet diese Jahreszeit sehr viele Chancen, eine einzigartige und abwechslungsreiche Ansammlung an Bildern zu machen. Die tief stehende Sonne macht das Licht den ganzen Tag über schmeichelhaft, Stürme können dramatisch und spektakulär sein, graue und nebelige Tage wirken mystisch und verzaubert.

Und auch die Tierwelt passt sich dem Wetter an: So ist beispielsweise der Blick auf die laublosen Bäume frei für die Vögel, die im Winter hierbleiben; aber auch die anderen Waldbewohner zeigen sich im monotonen Weiß oft fast schon freigestellt von ihrer besten Seite. Wenn man weiß, wie und wann man die heimischen Waldbewohner vorfindet, bietet das besondere Perspektiven auf ihr winterliches Verhalten.

Der Winter ist aber auch eine Zeit, in der man auf alle Bedingungen vorbereitet sein sollte. Um nur ein Schlagwort zu nennen: Akkus. Es ist an der Zeit, die warme Winterkleidung anzuziehen, die Thermoskanne mit einem heißen Getränk zu füllen, und wenn der Schnee auf den Bergen weiß leuchtet, rauszugehen und loszulegen!

Naturfotografie im Winter: Licht und Wetter

Das Motiv in der Natur zu finden ist eine Sache, aber gute Tierfotografen achten ebenfalls auf die Wetter- und Lichtverhältnisse in ihren Bildern, um wirkungsstarke Tierporträts zu komponieren.

1 | Winterlicht

Da die Sonne die meiste Zeit des Tages im Winter recht tief steht, haben Sie oft durchgehend das ideale Licht für Ihre Fotografien. Die kalte, klare Luft ermöglicht außerdem oft eine weitere, dunstfreie Sicht als im Sommer. Je weiter Sie sich im Norden befinden, desto kürzer werden zwar die Tage, aber umso schöner das Licht. Mit einem Polfilter können Sie die Blendkraft des Schnees unter Kontrolle bringen, mehr Details aus der Oberfläche gewinnen und die übrigen Farben intensivieren. Aber bedenken Sie, dass Sie bis zu zwei Blendenstufen verlieren.