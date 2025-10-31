Digitales Media-Center im Bilderrahmen-Format

Der BRAUN DigiFrame 1594 16GB überzeugt als kompaktes Media-Center mit 15-Zoll-Display, 16 Gigabyte Speicher und HDMI-Anschluss für vielseitige Multimedia-Präsentationen

+++ 15“ (38.02 cm) TN-Display mit LED-Backlight-Technologie +++ 16GB Interner Speicher für bis zu 3.000 Bilder und Videos +++ Unterstützung von Videoclips und MP3-Dateien +++ 1024 x 768 Auflösung (4:3) +++ unterstützt Speicherkarten/USB-Sticks (USB 2.0/3.0) bis max. 256GB +++ IR-Fernbedienung ++++ benutzerfreundliche Menüführung +++ integrierte Stereo-Lautsprecher (2 x 2W/8Ω) +++ Kopfhörerbuchse (Audio-Ausgang) +++ integrierte Uhr, automatische Ein-/Ausschaltung +++ Micro-HDMI-Port mit HDMI-In-Funktion +++ Uhr/Kalender-Funktion +++ programmierbare Ein-/Ausschaltzeit +++ Gewicht: ca. 1.575 Gramm +++ UVP 169,00 Euro inkl. MwSt. +++

Digitale Medien brauchen einen Rahmen, der ihrer Vielfalt gerecht wird. Der BRAUN DigiFrame 1594 16GB funktioniert als kompaktes Media-Center, das Fotografie, Video und Audio in einem eleganten Gehäuse vereint und sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpasst.

Mittelpunkt des BRAUN DigiFrame 1594 16GB ist natürlich das hochwertige 15 Zoll TN-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das auf einer Bildschirmdiagonale von 38,02 Zentimetern Fotos, Videos und weitere Medieninhalte in einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln im 4:3-Format darstellt. Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung lassen sich individuell anpassen.

Mit 16 Gigabyte internem Speicher bietet der digitale Bilderrahmen Platz für bis zu 3.000 Bilder und Videos, die jederzeit ohne externe Medien abrufbar sind. Diese Kapazität macht den DigiFrame interessant für den dauerhaften Einsatz in Ausstellungsräumen, Arztpraxen oder Unternehmen. Darüber hinaus unterstützt das Gerät SD-, SDHC- und MMC-Speicherkarten sowie USB-Sticks mit einer maximalen Kapazität von 256 Gigabyte. So lassen sich umfangreiche Bildsammlungen mit bis zu 10.000 Fotos für Diashows direkt von externen Speichermedien wiedergeben.

Weitere Features

Die Multimedia-Fähigkeiten gehen weit über die reine Bilddarstellung hinaus. Das Gerät verarbeitet gängige Bildformate wie JPEG, BMP und PNG ebenso wie Videos in den Formaten AVI, MPEG (MP4) etc.… in Full HD-Auflösung mit 720p oder 1080p. Ergänzt wird diese Vielseitigkeit durch die Unterstützung von alle gängigen Audioformaten, sodass Diashows mit passender Hintergrundmusik unterlegt werden können. Die integrierten Stereo-Lautsprecher mit jeweils 2 Watt Leistung liefern klaren Sound, während über die Kopfhörerbuchse für die private Nutzung zur Verfügung steht auch externe Lautsprecher angeschlossen werden, um den klaren Sound noch besser verteilen zu können.

Besonders bemerkenswert ist der Micro-HDMI-Port mit HDMI-In-Funktion, der den BRAUN DigiFrame 1594 16GB flexibel einsetzbar macht. Über diesen Anschluss lässt sich das Gerät als Monitor nutzen oder mit anderen HDMI-fähigen Geräten verbinden. Der digitale Bilderrahmen kann sowohl PC-unabhängig betrieben als auch direkt an einen Computer angeschlossen werden.

Die Bedienung erfolgt komfortabel über eine mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung mit benutzerfreundlicher Menüführung in mehreren Sprachen. Praktische Funktionen wie eine integrierte Uhr, automatische Ein- und Ausschaltung sowie ein Standby-Modus runden das Paket ab. Dateien lassen sich bequem von USB-Stick oder SD-Karte auf den internen Speicher kopieren.

Das elegante schwarze Design mit den Abmessungen von 366 x 292 x 35 Millimetern und einem Gewicht von circa 1.575 Gramm fügt sich unauffällig in verschiedene Einrichtungsstile ein. Die VESA-Standard-Befestigung (75 x 75 Millimeter) ermöglicht die Wandmontage, während das Gerät alternativ auf einer geeigneten Oberfläche mit dem mitgelieferten Standfuß optimal platziert werden kann. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes 12-Volt-Netzteil mit 1,2 Meter langer Zuleitung.

Der BRAUN DigiFrame 1594 16GB erweist sich als durchdachte Lösung für alle, die ihre digitalen Erinnerungen stilvoll präsentieren oder Multimedia-Inhalte professionell darstellen möchten. Die Kombination aus großzügigem internem Speicher, umfangreichen Format-Unterstützungen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten macht diesen digitalen Bilderrahmen zu einem vielseitigen Werkzeug.

Preis und Verfügbarkeit

Der BRAUN DigiFrame 1594 16GB ist ab Ende Oktober 2025 für einen empfohlenen Endkundenpreis von 169,00 Euro inkl. MwSt. im Fachhandel erhältlich.

