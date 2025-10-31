Der Leica Classic Store Wetzlar lädt am 8. November 2025 zum Ankauftag ein. Von 10 bis 18 Uhr haben Besitzerinnen und Besitzer von Leica Kameras, Objektiven und Zubehör die Gelegenheit, ihre Ausrüstung von Fachleuten professionell bewerten zu lassen und zu einem fairen Preis zu verkaufen.
Vor Ort prüfen erfahrene Leica-Spezialisten den technischen und kosmetischen Zustand der Geräte und ermitteln deren aktuellen Marktwert. Der Betrag kann anschließend direkt ausgezahlt oder beim Kauf neuer Leica-Produkte verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit, um die eigene Ausrüstung zu modernisieren oder Platz für neue Modelle zu schaffen.
Der Ankauftag bietet außerdem einen Einblick in die Welt der Pre-Owned-Produkte von Leica. Alle gebrauchten Kameras und Objektive im Classic Store werden nach strengen Qualitätsstandards aufbereitet und mit Garantie verkauft. Besucher können hier seltene Sammlerstücke und sorgfältig geprüfte Klassiker entdecken.
Der Leica Classic Store befindet sich Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, direkt neben dem Hauptsitz der Leica Camera AG.
Am 8. November 2025 lädt der Leica Classic Store in Wetzlar zum exklusiven Ankauftag ein. Hier kann man ganz ohne Voranmeldung und lange Wartezeiten den Wert seiner Leica Ausrüstung fachkundig einschätzen lassen. Ob Vintage-Klassiker, limitierte Sondermodelle oder moderne Leica Produkte: Das erfahrene Team des Leica Classic Stores prüft den kosmetischen und technischen Zustand der Ausrüstung und gibt eine transparente Wertermittlung.
Der ermittelte Betrag kann direkt ausgezahlt oder beim Kauf einer Leica verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit für alle, die ihr Equipment optimieren oder auf das nächste Level heben möchten. Der Leica Ankauftag ist nicht nur eine Gelegenheit, Kameras und Objektive von Leica zu veräußern, sondern auch, um in die Welt hochwertiger Pre-Owned-Produkte einzutauchen.
Der Leica Classic Store steht für höchste Qualität und Nachhaltigkeit: Jedes Produkt wird sorgfältig geprüft und mit Garantie angeboten. So können sich neue Besitzerinnen und Besitzer auf die bewährte Leica Exzellenz verlassen. Zu entdecken gibt es außerdem Raritäten und Sammlerstücke.
Der Leica Classic Store ist unter dieser Adresse zu finden: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar.
