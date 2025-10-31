Der Leica Classic Store Wetzlar lädt am 8. November 2025 zum Ankauftag ein. Von 10 bis 18 Uhr haben Besitzerinnen und Besitzer von Leica Kameras, Objektiven und Zubehör die Gelegenheit, ihre Ausrüstung von Fachleuten professionell bewerten zu lassen und zu einem fairen Preis zu verkaufen.

Vor Ort prüfen erfahrene Leica-Spezialisten den technischen und kosmetischen Zustand der Geräte und ermitteln deren aktuellen Marktwert. Der Betrag kann anschließend direkt ausgezahlt oder beim Kauf neuer Leica-Produkte verrechnet werden – eine ideale Gelegenheit, um die eigene Ausrüstung zu modernisieren oder Platz für neue Modelle zu schaffen.

Der Ankauftag bietet außerdem einen Einblick in die Welt der Pre-Owned-Produkte von Leica. Alle gebrauchten Kameras und Objektive im Classic Store werden nach strengen Qualitätsstandards aufbereitet und mit Garantie verkauft. Besucher können hier seltene Sammlerstücke und sorgfältig geprüfte Klassiker entdecken.

Der Leica Classic Store befindet sich Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, direkt neben dem Hauptsitz der Leica Camera AG.

Pressemitteilung Leica: