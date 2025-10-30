Verbatim erweitert sein Portfolio um die SnapBack SSD, eine kompakte, MagSafe-kompatible Hochleistungs-SSD, die sich besonders an iPhone-Pro-Modelle ab der Serie 15 richtet. Die externe SSD ist speziell für 4K-Videoaufnahmen im Apple-ProRes-Format konzipiert und ermöglicht das direkte Speichern großer Dateien, ohne den internen Speicher des Smartphones zu belasten. Die SnapBack SSD ist ab sofort in den Farben Mokka Metallic und Blau Metallic sowie in 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich – ab einem Preis von 74,99 Euro (UVP).

Mit einer USB-3.2-Gen-2×2-Schnittstelle erreicht die SnapBack SSD Übertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s, was das schnelle Bearbeiten, Sichern und Teilen großer Mediendateien ermöglicht. Die magnetische Rückseite erlaubt eine stabile Verbindung mit MagSafe-kompatiblen Smartphones – ideal für mobile Videoaufnahmen ohne störende Kabel.

Die SSD wiegt 86 Gramm, misst 70 x 62 x 8,2 mm und wird über USB mit Strom versorgt. Zum Lieferumfang gehören zwei USB-C-Kabel – ein kurzes, U-förmiges für Smartphones und ein längeres für Computer – sowie die Backup-Software Nero 3-2-1 für Windows.

Mit ihrer Kombination aus hoher Geschwindigkeit, robuster Bauweise und Smartphone-Kompatibilität positioniert sich die Verbatim SnapBack SSD als vielseitige Lösung für Content-Creator, Videografen und Profis, die unterwegs schnell und sicher arbeiten möchten.

Pressemitteilung Verbatim: