Verbatim erweitert sein Portfolio um die SnapBack SSD, eine kompakte, MagSafe-kompatible Hochleistungs-SSD, die sich besonders an iPhone-Pro-Modelle ab der Serie 15 richtet. Die externe SSD ist speziell für 4K-Videoaufnahmen im Apple-ProRes-Format konzipiert und ermöglicht das direkte Speichern großer Dateien, ohne den internen Speicher des Smartphones zu belasten. Die SnapBack SSD ist ab sofort in den Farben Mokka Metallic und Blau Metallic sowie in 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich – ab einem Preis von 74,99 Euro (UVP).

Mit einer USB-3.2-Gen-2×2-Schnittstelle erreicht die SnapBack SSD Übertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s, was das schnelle Bearbeiten, Sichern und Teilen großer Mediendateien ermöglicht. Die magnetische Rückseite erlaubt eine stabile Verbindung mit MagSafe-kompatiblen Smartphones – ideal für mobile Videoaufnahmen ohne störende Kabel.

Die SSD wiegt 86 Gramm, misst 70 x 62 x 8,2 mm und wird über USB mit Strom versorgt. Zum Lieferumfang gehören zwei USB-C-Kabel – ein kurzes, U-förmiges für Smartphones und ein längeres für Computer – sowie die Backup-Software Nero 3-2-1 für Windows.

Mit ihrer Kombination aus hoher Geschwindigkeit, robuster Bauweise und Smartphone-Kompatibilität positioniert sich die Verbatim SnapBack SSD als vielseitige Lösung für Content-Creator, Videografen und Profis, die unterwegs schnell und sicher arbeiten möchten.

Hochgeschwindigkeits-Speicher mit MagSafe-Kompatibilität für Smartphones
 
Eschborn, 21. Oktober 2025 – Verbatim, ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen und Technologiezubehör, stellt die neue SnapBack SSD vor. Die kompakte und leistungsstarke externe SSD mit USB 3.2 Gen 2×2-Schnittstelle wurde speziell für die wachsende Nachfrage nach schnellem und zuverlässigem Speicherplatz für Smartphones entwickelt.
 
Besonders interessant ist sie für iPhone Pro User ab Modell 15, denn neben der MagSafe-Kompatibilität unterstützt die externe SSD ProRes-Videoaufnahmen in 4K und ermöglicht das direkte Aufzeichnen, Bearbeiten und Speichern großer Mediendateien.  Damit ist sie ideal für Content-Ersteller, Videografen und alle, die hochauflösende Daten unterwegs sichern möchten.
 
Die SnapBack SSD ist in den Farben Mokka Metallic und Blau Metallic sowie mit Speicherkapazitäten von 512 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich. Sie kombiniert hohe Leistung mit einem schlanken, portablen Formfaktor und ist mit macOS-, Android™- und Windows®-Geräten mit USB-C-Anschluss auf Smartphones, Tablets und Computern kompatibel.  

Mehr erfassen. Schneller übertragen. Sicher speichern. 

Die SnapBack SSD unterstützt Apple ProRes 4K-Aufnahmen mit 60 fps und ermöglicht so die direkte Speicherung von Videos, ohne den begrenzten internen Speicher des Smartphones zu belegen. Datenübertragungen erfolgen mit bis zu 20 Gbit/s, sodass Inhalte schnell auf Laptops oder Desktops weiterbearbeitet, geteilt und gesichert werden können.
 
Zum Lieferumfang gehören zwei USB-C-zu-USB-C-Kabel: ein kurzes, U-förmiges Kabel für Smartphones und ein längeres Kabel für die Verwendung mit PCs oder Macs. Dank MagSafe-kompatiblem Design kann die SSD magnetisch an unterstützten Smartphones befestigt werden – praktisch für Videoaufnahmen ohne störende Kabel. Ergänzend ist die Backup-Software Nero 3-2-1 (nur für Windows) enthalten, die geplante Backups ermöglicht und wichtige Dateien zusätzlich schützt.
 
Die Verbatim SnapBack SSD ist ab sofort über autorisierte Händler und Distributoren erhältlich.  

Technische Daten:

Schnittstelle: USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps)
Lesegeschwindigkeit: Bis zu 2000 MB/s (modellabhängig)
Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 1800 MB/s (modellabhängig)
Kapazitäten: 512 GB / 1 TB / 2 TB
Kompatibel mit: macOS, Windows, Android, iOS (17+)
Stromversorgung: Per USB
Produktgewicht: 86 g
Abmessungen: 70 x 62 x 8,2 mm
Lieferumfang: 2 x USB-C Kabel, Magnetring, Nero 3-2-1 Backup Software

Modellübersicht:

Art-Nr. Produktname UVP
32060 Verbatim SnapBack 512 GB Mokka Metallic 74,99 Euro
32061 Verbatim SnapBack 1 TB Mokka Metallic 119,99 Euro
32075 Verbatim SnapBack 1 TB Blau Metallic 119,99 Euro
32062 Verbatim SnapBack 2 TB Mokka Metallic 209,99 Euro
32076 Verbatim SnapBack 2 TB Blau Metallic 209,99 Euro
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.verbatim.com.
 