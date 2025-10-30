Mit dem Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. hat Leica sein eigenes Portfolio in den Weitwinkelbereich erweitert. Was kann das Premium-Zoom? Das zeigen wir Ihnen in unserem Test.
Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 mm f/2,8 ASPH.
- Anschluss: L-Mount
- Optischer Aufbau: 18 Elemente in 13 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: keine Angabe
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: nein
- Gewicht: 855 g
- Preis: ca. 2.500 Euro
- https://leica-camera.com/de-DE
Beim Auspacken des Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. fällt zuerst das Ganzmetall-Gehäuse aus Aluminium auf – durch die hochwertige Verarbeitung als auch das hohe Gewicht. Hier kommt das Leica 14–24 mm auf 855 Gramm. Andere L-Mount-Weitwinkelzooms bringen deutlich weniger auf die Waage. Zum Vergleich: Das Sigma 16–28 mm f/2,8 DG DN (C) kommt auf 450 Gramm, das Panasonic Lumix S 14–28 mm f/4,0–5,6 Macro sogar nur auf 345 Gramm. Mit dem 14–24 mm hat man also durchaus etwas in der Hand – und es kommt mit Spritzwasser- und Staubschutz.
Auf Langlebigkeit statt Leichtbau setzt Leica auch beim ebenfalls aus Metall gefertigten Objektivdeckel. Er wird wegen der gewölbten Frontlinse über die fest montierte Gegenlichtblende gesteckt. Das funktioniert ohne Schnappmechanismus, sitzt aber fest.
Hinweis: Durch die Wölbung lassen sich natürlich keine Filter frontseitig anbringen – dafür gibt es am Bajonett eine Halterung für Folienfilter.
Scharf bis in die Ecken
Wer sich von Größe und Gewicht nicht abschrecken lässt, bekommt aber ein Objektiv, das sich in Sachen Bildqualität und Abbildungsleistung sehen lassen kann. Im Praxistest freuen wir uns nicht nur über den wirklich schnellen und treffsicheren Autofokus. Auch die Auflösungswerte sind klasse. Im CHIP Testlabor liefert das Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. im Bildzentrum sehr gute 2.836 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei 14 mm und Offenblende. Das entspricht 100 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung an der im Labor verwendeten 47-Megapixel-Messkamera Panasonic Lumix S1R. Auch in den Ecken erreicht das Weitwinkelzoom bei 14 mm und offener Blende f/2,8 auf immer noch richtig gute 80 Prozent. Auch die mittlere und längste Brennweite liefern sehr gute Ergebnisse. So nimmt die Auflösung im Bildzentrum zwar leicht ab, bleibt aber über die gesamte Brennweitenspanne bei über 90 Prozent. In den Ecken bleibt die Auflösung bei über 80 Prozent und steigt sogar bis auf 89 Prozent bei mittlerer Brennweite, zweifach abgeblendet.
Auch typische Abbildungsfehler werden sehr gut korrigiert. Die Verzeichnung fällt mit 0,1 bis 0,5 Prozent über den gesamten Brennweitenbereich sehr gering aus. Über Farbsäume muss man sich ebenfalls keine Gedanken machen. Die Farbsaumbreite beträgt lediglich 0,3 bis 0,4 Pixel. Zwar kommt es zu einer bei kurzen Brennweiten typischen Randabschattung von 0,9 Blendenstufen bei 14 mm und Blende f/2,8. Die lässt sich aber durch zweifaches Abblenden deutlich auf 0,4 Blendenstufen reduzieren.
Neben Innenaufnahmen, wie in unseren Beispielbildern aus dem Gewächshaus, eignet sich das lichtstarke Zoomobjektiv genauso für die Landschafts- und Astrofotografie. So präsentiert sich das 14–24 mm als starkes Weitwinkelzoom im L-Mount-System. Preislich liegt das Leica 14–24 mm f/2,8 mit rund 2.500 Euro im gehobenen Segment, bleibt aber im Vergleich zu den Leica-Festbrennweiten erschwinglich.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. im Test
Mit dem Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. hat Leica eine zuverlässige und scharfe Optik für Profis und enthusiastische Hobbyisten auf den Markt gebracht, die zur Spitze der Weitwinkelobjektive im L-Mount-System gehört.
Was uns gefällt …
-
Hochwertig
-
Knackscharf
… und was nicht so gut ist
-
Groß
-
Hohes Gewicht
-
Etwas preisintensiver
Technische Daten: Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH.
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Kleinbild / Leica L
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|21–36 mm
|Maximale Lichtstärke (kürzeste Brennweite / längste Brennweite)
|2,8 / 2,8
|Kleinste Blende
|22
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|18 / 13
|Blendenlamellen (Anzahl)
|keine Angabe
|Naheinstellgrenze
|0,28 m
|Filtergröße
|━
|Abmessungen / Gewicht
|85 x 131 mm / 855 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ━
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|━ / ━
|Innenfokus / Innenzoom
|● / ●
|Funktionstaste (Fn)
|━
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|━ / ━
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|● / ●
