Beim Auspacken des Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24 mm f/2,8 ASPH. fällt zuerst das Ganzmetall-Gehäuse aus Aluminium auf – durch die hochwertige Verarbeitung als auch das hohe Gewicht. Hier kommt das Leica 14–24 mm auf 855 Gramm. Andere L-Mount-Weitwinkelzooms bringen deutlich weniger auf die Waage. Zum Vergleich: Das Sigma 16–28 mm f/2,8 DG DN (C) kommt auf 450 Gramm, das Panasonic Lumix S 14–28 mm f/4,0–5,6 Macro sogar nur auf 345 Gramm. Mit dem 14–24 mm hat man also durchaus etwas in der Hand – und es kommt mit Spritzwasser- und Staubschutz.

Auf Langlebigkeit statt Leichtbau setzt Leica auch beim ebenfalls aus Metall gefertigten Objektivdeckel. Er wird wegen der gewölbten Frontlinse über die fest montierte Gegenlichtblende gesteckt. Das funktioniert ohne Schnappmechanismus, sitzt aber fest.