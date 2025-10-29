Mit L’Heure Bleue zeigt die Bildhalle Amsterdam vom 31. Oktober 2025 bis 31. Januar 2026 neue Arbeiten des niederländischen Fotografen Paul Cupido. Die Ausstellung widmet sich dem Übergang zwischen Tag und Nacht – jener blauen Stunde, in der sich Licht und Schatten, Traum und Wirklichkeit begegnen. Die Vernissage findet am 31. Oktober 2025 von 18:00 bis 20:30 Uhr statt, der Künstler ist anwesend.

Der Titel, französisch für „die blaue Stunde“, verweist auf jenen kurzen Moment des Dämmerns, in dem die Welt in ein intensives, fast grenzenloses Blau getaucht scheint. In Japan wird dieser Zustand tasogare-doki genannt – „die Zeit, in der man nicht mehr genau erkennen kann, was vor einem steht“. Cupido nutzt diese Zwischenzeit als poetische Metapher für Vergänglichkeit und Wahrnehmung, inspiriert vom japanischen Konzept mono no aware, das die Schönheit des Unbeständigen beschreibt.

Seine Motive – Körper, Blüten, Meer und Mond – bewegen sich in einem Zustand des Übergangs. Die Figuren wirken in ihre Umgebung eingebettet, fast aufgelöst in Licht und Bewegung. Besonders eindrucksvoll ist die großformatige Arbeit Moon over Fuji, die Cupidos wiederkehrenden Dialog mit Japan fortsetzt. Nach seiner jüngsten Reise dorthin beschreibt er den Fuji als Ort der Hingabe – häufig im Nebel verborgen, mystisch und entrückt.

Das Material spielt in Cupidos Werk eine zentrale Rolle: Er arbeitet mit handgeschöpftem japanischem Papier, dessen Struktur und Pigmentaufnahme den Bildern eine besondere Tiefe und Körperlichkeit verleihen. Papier und Motiv verschmelzen zu einer Einheit – so wie Wahrnehmung und Erinnerung in der blauen Stunde ineinander übergehen.

Mit L’Heure Bleue verwandelt die Bildhalle Amsterdam ihren Raum in eine meditative Zone der Stille und Sensibilität – eine Einladung, sich dem Zauber des Flüchtigen hinzugeben.

Weitere Informationen zu Ausstellung gibt es unter: www.bildhalle.ch