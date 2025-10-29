Mit der Lomo MC-A bringt Lomography eine neue 35-mm-Kompaktkamera auf den Markt, die moderne Technik mit klassischem Analoggefühl verbindet. Die Kamera ist ab 22. Oktober 2025 in Schwarz oder Silber für 499 Euro (UVP) erhältlich.
Die Lomo MC-A ist eine vollständig analoge 35-mm-Kamera mit 32-mm-f/2.8-Mehrschichtglasobjektiv, Autofokus, automatischen, halbautomatischen und manuellen Belichtungsmodi sowie einer Vielzahl kreativer Funktionen. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein eingebauter Blitz mit wechselbaren Farbfiltern, unbegrenzte Mehrfachbelichtungen, Langzeitbelichtung, Belichtungskorrektur, PC-Synchronanschluss und USB-C-ladbare CR2-Batterie.
Das Gehäuse aus Metall misst 125,8 × 69,5 × 42 mm und wiegt 332 Gramm (ohne Akku). Das 5-linsige Objektivsystem bietet eine Naheinstellgrenze von 40 cm und arbeitet mit Belichtungszeiten zwischen 1/500 Sekunde und Bulb. Die Kamera unterstützt DX-Codes ebenso wie manuelle ISO-Einstellungen (ISO 12–3200).
Mit ihrer Kombination aus Autofokus-Komfort und manueller Kontrolle richtet sich die Lomo MC-A an eine neue Generation analoger Fotografen – von Einsteigern bis zu erfahrenen Anwendern. Sie ist kompatibel mit 35-mm-Film (36×24 mm Vollformat) und verfügt über klassische Lomography-Zusatzelemente wie Splitzer-Objektivaufsatz, bunte Blitzfilter und MC-UV-Schutzfilter.
Die Lomo MC-A ist ab sofort über den Lomography Online-Shop erhältlich:
Pressemitteilung Lomography:
Lomography kündigt eine NEUE 35 mm Filmkamera an
Als Begleiterin der Neugierigen, der Chaoten, der menschlichen Fotograf:innen macht die Lomo MC-A deutlich, dass vor der Linse – wie auch dahinter – alle gleich sind.
Lomo MC-A: Meisterin der Kreativität
- Jedes Detail im Blick: 32 mm f/2.8 mehrfach vergütetes Lomo-Glasobjektiv mit Autofokus.
- Für jeden Moment bereit: Programmautomatischer, manueller oder Blendenprioritäts-Belichtungsmodus sowie intergrierter Auto-Blitz für optimale Point-and-Shoot-Fotografie.
- Unverfälscht Analog: Nimm Vollformatfotos auf 35 mm Film mit unverwechselbar analogem Charme auf.
- Kreieren statt kuratieren: Lang- und Mehrfachbelichtungen, PC-Blitzsynchronisation und all die typischen Lomography Funktionen.
Jedes Detail im Blick:
Kompakt und robust verfügt die Lomo MC-A über ein Metallgehäuse und ein hochwertiges, mehrfach vergütetes 32 mm f/2.8 Lomo-Glasobjektiv, welches Vollformatbilder auf 35mm Film mit unverwechselbar-analogem Charme liefert. Auf dem LCD-Bildschirm sind alle Einstellungen übersichtlich und leicht zugänglich, egal ob Du Alltagsmotive oder besondere Ereignisse festhältst, oder künstlerisch werden möchtest. Ganz gleich, wie schnell Du bist, die Lomo MC-A ist eine vielseitige Begleiterin, die mühelos mit Dir Schritt hält.
Für Jeden Moment bereit:
Mit drei Aufnahmemodi – Automatik, Blendenpriorität und manuell – ist die Lomo MC-A für alle Fotograf:innen geeignet. Im Automatikmodus kannst Du einfach abschalten und Deinem Instinkt folgen. Ganz nach dem Motto “erst fühlen, dann fotografieren”. Im Blendenprioritäts- oder manuellen Modus eröffnet sich Dir eine neue Dimension kreativer Freiheit: Gestalte jede Aufnahme nach Deinen Vorlieben mit Blende, Zonenfokus, Belichtungszeit, ISO-Steuerung und kreativen Blitzmodi.
Unverfälscht Analog:
Die Lomo MC-A lädt dich dazu ein, in der Welt zu leben, statt sie bloß anzuschauen. Sie möchte, dass Du langsam gehst und laut lachst, damit Dein zukünftiges ich entdecken kann, was Dein gegenwärtiges ich nicht erklären konnte. Als kreative Begleiterin für alle kannst Du mit ihr auf jeglichem 35 mm Film fotografieren. Wo auch immer Du sie mit hin nimmst, ist sie bereit, jeden Moment mit Texturen und Farbtönen festzuhalten, die kein digitales Gerät reproduzieren kann.
Kreiren statt Kuratieren:
Bei Lomography geht es nicht nur darum, eine Szene festzuhalten. Die Lomo MC-A ist mit den typischen Lomography Funktionen ausgestattet – Mehrfach- und Langzeitbelichtungen, ein Splitzer-Objektivaufsatz und farbige Blitzfilter – die jedes Bild zu einem Experiment machen können. Im Lieferumfang sind außerdem einige spannende Accessoires enthalten: ein eigener LomoCameraEasyWrap, ein MC UV-Filter aus Glas, ein lederüberzogener Objektivdeckel und eine Handgelenkschlaufe aus Leder, damit Deine Kamera sicher ist und Deine Aufnahmen klar bleiben.
Aktuelle Kommentare