Lomography kündigt eine NEUE 35 mm Filmkamera an

Als Begleiterin der Neugierigen, der Chaoten, der menschlichen Fotograf:innen macht die Lomo MC-A deutlich, dass vor der Linse – wie auch dahinter – alle gleich sind.

Lomo MC-A: Meisterin der Kreativität

Jedes Detail im Blick: 32 mm f/2.8 mehrfach vergütetes Lomo-Glasobjektiv mit Autofokus.

Für jeden Moment bereit: Programmautomatischer, manueller oder Blendenprioritäts-Belichtungsmodus sowie intergrierter Auto-Blitz für optimale Point-and-Shoot-Fotografie.

Unverfälscht Analog: Nimm Vollformatfotos auf 35 mm Film mit unverwechselbar analogem Charme auf.

Kreieren statt kuratieren: Lang- und Mehrfachbelichtungen, PC-Blitzsynchronisation und all die typischen Lomography Funktionen.

Jedes Detail im Blick:

Kompakt und robust verfügt die Lomo MC-A über ein Metallgehäuse und ein hochwertiges, mehrfach vergütetes 32 mm f/2.8 Lomo-Glasobjektiv, welches Vollformatbilder auf 35mm Film mit unverwechselbar-analogem Charme liefert. Auf dem LCD-Bildschirm sind alle Einstellungen übersichtlich und leicht zugänglich, egal ob Du Alltagsmotive oder besondere Ereignisse festhältst, oder künstlerisch werden möchtest. Ganz gleich, wie schnell Du bist, die Lomo MC-A ist eine vielseitige Begleiterin, die mühelos mit Dir Schritt hält.

Für Jeden Moment bereit:

Mit drei Aufnahmemodi – Automatik, Blendenpriorität und manuell – ist die Lomo MC-A für alle Fotograf:innen geeignet. Im Automatikmodus kannst Du einfach abschalten und Deinem Instinkt folgen. Ganz nach dem Motto “erst fühlen, dann fotografieren”. Im Blendenprioritäts- oder manuellen Modus eröffnet sich Dir eine neue Dimension kreativer Freiheit: Gestalte jede Aufnahme nach Deinen Vorlieben mit Blende, Zonenfokus, Belichtungszeit, ISO-Steuerung und kreativen Blitzmodi.

Unverfälscht Analog:

Die Lomo MC-A lädt dich dazu ein, in der Welt zu leben, statt sie bloß anzuschauen. Sie möchte, dass Du langsam gehst und laut lachst, damit Dein zukünftiges ich entdecken kann, was Dein gegenwärtiges ich nicht erklären konnte. Als kreative Begleiterin für alle kannst Du mit ihr auf jeglichem 35 mm Film fotografieren. Wo auch immer Du sie mit hin nimmst, ist sie bereit, jeden Moment mit Texturen und Farbtönen festzuhalten, die kein digitales Gerät reproduzieren kann.

Kreiren statt Kuratieren:

Bei Lomography geht es nicht nur darum, eine Szene festzuhalten. Die Lomo MC-A ist mit den typischen Lomography Funktionen ausgestattet – Mehrfach- und Langzeitbelichtungen, ein Splitzer-Objektivaufsatz und farbige Blitzfilter – die jedes Bild zu einem Experiment machen können. Im Lieferumfang sind außerdem einige spannende Accessoires enthalten: ein eigener LomoCameraEasyWrap, ein MC UV-Filter aus Glas, ein lederüberzogener Objektivdeckel und eine Handgelenkschlaufe aus Leder, damit Deine Kamera sicher ist und Deine Aufnahmen klar bleiben.

Technische Details

Filmformat: 35 mm

Brennweite: 32 mm

Verfügbare Blenden: f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16

Verschlusszeit: Automatisch 1/500 – 20 s; Manuell Bulb (B), 1/500 – 1 s

Flash: Built In Flash, PC – Flash Plug

Verfügbare ISO Einstellungen: 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, DX-Code Erkennung & manuelle Einstellung

Mehrfachbelichtung: Ja

Stativhalterung: Ja

Kabelauslöser: Nein

Batterie: 1 x CR2 (3V) oder wiederaufladbare CR2 (3.7V)

SKU: lp700silver