Bestseller im neuen Look: Pocket SSD von Verbatim ab sofort in zusätzlichen Farben verfügbar

Die beliebte Pocket SSD von Verbatim ist ab sofort in neuen, frischen Farben erhältlich. Mit drei zusätzlichen Varianten verbindet sie hohe Speicherkapazität und Geschwindigkeit mit einem individuell anpassbaren Look.

Neue Farbvarianten und austauschbare Schutzhüllen

Die Pocket SSD ist jetzt in Weiß, Lila und Polar Blau verfügbar. Jede Version wird mit zwei austauschbaren Gummihüllen geliefert, die zusätzlichen Schutz bieten und das Design individuell anpassbar machen: Die weiße Pocket SSD enthält Hüllen in Weiß und Hellblau, die lilafarbene Version enthält Hüllen in Lila und Weiß, und die Variante in Polar Blau enthält Hüllen in Polar Blau und Schwarz. Die Modelle sind mit 1 TB oder 2 TB Speicherkapazität verfügbar.

Kompakt, leistungsstark und flexibel

Die Pocket SSDs von Verbatim sind kompakt, stoßfest und auf mobile Nutzung ausgelegt. Mit nur 58 Gramm Gewicht und einer Länge von 97 Millimetern passt die Pocket SSD bequem in die Hosentasche. Sie erreicht dank USB 3.2 Gen 2 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps und eignet sich damit für große Datenmengen, 4K-Videobearbeitung oder Gaming. Die beiliegende Nero Backup-Software (nur Windows) bietet Sicherheit für die Daten und der praktische Kabelhalter am mitgelieferten Schlüsselring sorgt dafür, dass das kompakte, gummierte USB-C-zu-USB-C-Kabel stets griffbereit ist.

Über Verbatim

Die weltweit anerkannten Produkte von Verbatim werden in mehr als 120 Ländern verkauft. Die Produktpalette umfasst optische Speichermedien, USB-Flash-Laufwerke, Speicherkarten, Festplatten, Solid-State-Laufwerke (SSDs), Mobil- und Desktop-Zubehör, Gaming-Zubehör und 3D-Druck-Filamente. Verbatim gehört zu CMC Magnetics, einem taiwanesischen Unternehmen und dem weltweit größten Hersteller von optischen Medien.

Die regionalen Hauptsitze von Verbatim sind: Verbatim Americas – Charlotte, Nordamerika; Verbatim Asia Pacific – Melbourne, Australien; Verbatim EUMEA – Eschborn, Deutschland; Australien; Verbatim Japan – Tokio, Japan.

