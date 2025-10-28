Wir zeigen in diesem Workshop, wie mit Radiant Photo 2 selbst harte Kontraste augeglichen werden.

Reisen liefern oft die eindrucksvollsten Motive – von imposanten Landschaften bis hin zu versteckten Naturwundern. Doch gerade dort, wo Licht und Schatten aufeinandertreffen, geraten Kameras schnell an ihre Grenzen. Ein gutes Beispiel dafür ist unser Bild aus der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen: Die steilen Felsschluchten lagen im Schatten, während ein heller Lichtstrahl von oben in die Szenerie fiel. Um diesen Strahl nicht überzubelichten, musste eine recht kurze Verschlusszeit gewählt werden.

Dadurch fallen die Schatten sehr dunkel aus und Details an den Felsen bleiben nahezu unsichtbar. Mit Radiant Photo 2 lassen sich solche Aufnahmen schnell optimieren. Die KI-gestützte Bildanalyse erkennt Pixel für Pixel helle und dunkle Bildbereiche getrennt voneinander und passt sie individuell an. So werden die Schatten gezielt aufgehellt, ohne dass der helle Lichtschein im oberen Bildteil überstrahlt. Das Ergebnis: Strukturen und Details in den Felsen werden sichtbar, während die Lichtstimmung im Bild erhalten bleibt. So entstand innerhalb von nur zwei bis drei Minuten ein stimmungsvolles Foto, das dem ursprünglichen Eindruck vor Ort deutlich näherkommt. In den folgenden Schritten zeigen wir, wie dieses Ergebnisbild mit Radiant Photo 2 entstanden ist.

Nichtdestruktive Bearbeitung

Wer extremer mit Farben, Kontrasten und Schärfe experimentieren möchte, achtet am besten darauf, dass in den Voreinstellungen des Programms ein Häkchen bei „Automatically save develop settings“ gesetzt ist. Durch das „nicht- destruktive“ Speichern kann man später Einstellungen wieder rückgängig machen oder weiter verstärken.

Radiant Photo 2 kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.