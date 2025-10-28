Mit der neuen Firmware-Version V3.00 erweitert Nikon die Funktionsvielfalt seiner spiegellosen Vollformatkamera Zf um kreative und praktische Neuerungen. Besonders nennenswert ist die neue Filmkörnungsfunktion, mit der sich Fotos und Videos der Kamera ein analog anmutendes Erscheinungsbild verleihen lassen. Größe und Intensität der Körnung können variabel angepasst werden, wodurch jede Aufnahme einen individuellen Charakter erhält – eine Funktion, die vor allem Liebhaber klassischer Filmästhetik ansprechen dürfte.
Neben der neuen Körnungseinstellung enthält das Update mehr als 20 weitere Änderungen und Verbesserungen, die die Bedienung und Funktionalität der Zf optimieren sollen. Die vollständige Liste aller Neuerungen ist im Nikon Download Center abrufbar.
Mit den regelmäßigen Firmware-Updates unterstreicht Nikon den Anspruch, die Z-Serie kontinuierlich weiterzuentwickeln und Nutzern kreative Werkzeuge für die Bildgestaltung bereitzustellen.
Download-Link:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/de/index.html
Wie sich die Nikon Zf im Test schlägt, lest ihr hier auf PhotoScala. Zudem hatte Nikon im September 2025 erst neue Farbvarianten für die silberne Nikon Zf vorgestellt.
Pressemitteilung Nikon:
Nikon veröffentlicht umfangreiches Firmware-Update V3.00 für die Zf
Nikon hat heute die Veröffentlichung der neuen Firmware-Version 3.00 für die stylische spiegellose Vollformatkamera Nikon Zf angekündigt.
Die Firmware-Version 3.00 für die Zf bietet die neue Filmkörnungsfunktion, mit der Fotos und Videos einen Körnungseffekt erhalten können und damit die kreativen Möglichkeiten weiter ausbaut. Die Größe und Intensität der Körnung (Bei Videoaufnahmen gelten einige Einschränkungen) kann fein abgestimmt und das Erscheinungsbild der Körnung bei jeder Aufnahme geändert werden, sodass jedes Bild einmalig ist und denen analoger Kameras ähnelt. Die Kombination dieser Funktion mit Bildrezepten und Picture Controls ermöglicht es, per Druck auf den Auslöser einzigartige Effekte zu erstellen.
Insgesamt wurden mehr als 20 Änderungen und Verbesserungen vorgenommen, um die Bedienbarkeit und Funktionalität der Zf zu erhöhen.
Die vollständige Liste der neuen Funktionen sowie der Zugang zum kostenlosen Download sind im Nikon Download Center zu finden: https://downloadcenter.nikonimglib.com/de/index.html.
Nikon ist weiterhin bestrebt, die Anforderungen der Benutzenden durch regelmäßige Firmware-Updates zu erfüllen und nützliche Funktionen bereitzustellen.
Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de.
