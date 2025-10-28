Mit der neuen Firmware-Version V3.00 erweitert Nikon die Funktionsvielfalt seiner spiegellosen Vollformatkamera Zf um kreative und praktische Neuerungen. Besonders nennenswert ist die neue Filmkörnungsfunktion, mit der sich Fotos und Videos der Kamera ein analog anmutendes Erscheinungsbild verleihen lassen. Größe und Intensität der Körnung können variabel angepasst werden, wodurch jede Aufnahme einen individuellen Charakter erhält – eine Funktion, die vor allem Liebhaber klassischer Filmästhetik ansprechen dürfte.

Neben der neuen Körnungseinstellung enthält das Update mehr als 20 weitere Änderungen und Verbesserungen, die die Bedienung und Funktionalität der Zf optimieren sollen. Die vollständige Liste aller Neuerungen ist im Nikon Download Center abrufbar.

Mit den regelmäßigen Firmware-Updates unterstreicht Nikon den Anspruch, die Z-Serie kontinuierlich weiterzuentwickeln und Nutzern kreative Werkzeuge für die Bildgestaltung bereitzustellen.

Download-Link:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/de/index.html

Wie sich die Nikon Zf im Test schlägt, lest ihr hier auf PhotoScala. Zudem hatte Nikon im September 2025 erst neue Farbvarianten für die silberne Nikon Zf vorgestellt.

Pressemitteilung Nikon: