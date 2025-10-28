Insta360 X4 Air: Neue ultraleichte 8K 360°-Kamera für unterwegs

Insta360 freut sich, die Insta360 X4 Air vorzustellen, das neueste Modell der beliebten X-Serie. Die X4 Air ist kompakt, superleicht (165 g) und bietet Top-Funktionen, wie die mit dem Emmy® Award ausgezeichnete 360°-Technologie. Sie bietet 8K 360°-Video und KI-gestützte Einfachheit für Leute, die das Leben so festhalten wollen, wie es wirklich ist: spontan und echt.

Ein neues Kapitel

Seit über fünf Generationen setzt die X-Serie von Insta360 den Maßstab für 360°-Aufnahmen. Sie kombiniert intuitives Design, raffinierte Bildqualität und leistungsstarke Software, die allen das Erstellen von immersiven Geschichten ermöglicht. Der X4 Air macht da weiter und setzt neue Maßstäbe in Sachen Tragbarkeit und kreative Freiheit.

Mit nur 165 Gramm ist die X4 Air die leichteste 8K 360°-Kamera, die Insta360 je gemacht hat. Sie ist für die Straße, den Trail und den täglichen Gebrauch gemacht und ein super Einstieg für alle, die zum ersten Mal 360°-Storytelling ausprobieren wollen. Zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren und eine fortschrittliche Bildverarbeitung sorgen für detailreiche 8K-Aufnahmen und natürliche Farben, während das schlanke, reisefreundliche Gehäuse problemlos in die Tasche oder den Rucksack passt.

Die X4 Air hat alles, was Creator an der X4 geliebt haben, und ist jetzt noch leichter, smarter und intuitiver. Damit können Creator ganz bei der Sache bleiben und trotzdem alles um sich herum einfangen. Sie ist für alle, die das echte Leben filmen wollen, ohne das Gewicht und die Komplexität – eine leichtere, einfachere Art, Geschichten zu erzählen.”

Besser, smarter, flüssiger: Kleine Verbesserungen, die einen Unterschied machen

Die X4 Air hat alles, was Creator an der X4 geliebt haben, und ist jetzt noch leichter, smarter und intuitiver. Die Verbesserungen konzentrieren sich mehr auf die Leistung in der Praxis als auf Zahlen und machen die Bildqualität und die Benutzerfreundlichkeit in jeder Situation besser.

Größere 1/1,8-Zoll-Sensoren liefern schärfere 8K-Aufnahmen mit einer um 134 % größeren Pixelfläche pro Bild im Vergleich zur X4 und fangen so direkt aus der Kamera heraus mehr Details und lebendigere Farben ein. Einer der größten Sprünge kommt vom AdaptiveTone, dem intelligenten Belichtungsalgorithmus von Insta360. AdaptiveTone analysiert das Licht von beiden Objektiven einzeln, um Helligkeit und Farbe im ganzen 360°-Bild auszugleichen. So bleiben Details im Himmel und in den Schatten erhalten, ohne starke Farbkorrektur.

Parallel dazu arbeitet Active HDR. Jetzt mit bis zu 8K 30 fps verfügbar, verbessert es den Dynamikumfang in Echtzeit für lebensechte Lichter und Schatten, selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen. Der Porträtmodus macht das noch besser, indem er automatisch Gesichter erkennt und Helligkeit und Farbe anpasst, um weiche, natürliche Hauttöne ohne viel Bearbeitung zu erreichen. Und wenn es dunkel wird, sorgen verbesserte Algorithmen und Rauschunterdrückung dafür, dass Nachtaufnahmen klar und detailreich bleiben, sodass auch lange nach Sonnenuntergang lebendige, brauchbare Aufnahmen entstehen.

Auch die Langlebigkeit wird verbessert. Die X4 Air hat austauschbare Linsen mit einer ultraharten optischen Beschichtung, die doppelt so sturzfest sind wie die der X4. Die Linsen lassen sich in Sekundenschnelle austauschen, wenn sie zerkratzt sind, und optionaler Linsenschutz bietet zusätzlichen Schutz ohne Blendung. Die X4 Air ist bis zu einer Tiefe von 15 Metern wasserdicht und verfügt über die führende FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre von Insta360. Damit ist sie für jedes Abenteuer bereit.

Tragbarkeit trifft auf Leistung

Die X4 Air verwischt die Grenze zwischen Alltagsgerät und Profikamera. Während die X5 das Topmodell für Creator bleibt, die sich die beste Bildqualität wünschen, hat die X4 Air viele ihrer besten Features in einem kompakten, reisefreundlichen Design. Beide haben 8K 30 fps 360°-Video, austauschbare Linsen und einen eingebauten Windschutz, aber die X4 Air macht das in einem 165 Gramm leichten Gehäuse, das für Bewegung und Komfort gebaut ist.

Während die X5 auf Präzision ausgelegt ist, ist X4 Air für Freiheit gemacht. Sie ist leichter, einfacher zu handhaben und mit den meisten X5-Zubehörteilen kompatibel. Für Creator, die professionelle Ergebnisse ohne viel Schnickschnack wollen, bietet die X4 Air die perfekte Mischung aus Leistung und Tragbarkeit.

Dein kreativer Alleskönner

Das echte Leben wartet nicht auf den perfekten Bildausschnitt, und die X4 Air auch nicht. Die beiden Fischaugenobjektive fangen jeden Winkel ein, sodass du den Moment genießen kannst, während die Kamera alles aufnimmt. Später kannst du das Filmmaterial ganz einfach in der Insta360 App neu ausrichten, um neue Perspektiven zu entdecken und Momente zu teilen, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie eingefangen hast.

Die X4 Air ersetzt ein ganzes Kit und ermöglicht dir mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick beeindruckende 360°-Aufnahmen, beeindruckende 4K 60 fps-POVs, flüssige Walk-and-Talk-Vlogs und dynamische Drohnenaufnahmen – ganz ohne sperrige Ausrüstung oder aufwendige Einrichtung. Für mehr Flexibilität nimmt der InstaFrame-Modus gleichzeitig ein teilbares flaches Video und eine vollständige 360°-Version auf, sodass du sofort posten kannst und trotzdem die volle Freiheit hast, das Video später noch einmal zu bearbeiten.

Leichtere Kontrolle, intelligentere Aufnahmen

Die X4 Air wurde entwickelt, damit Creator voll im Moment bleiben können, mit cleveren Tools, die das Aufnehmen einfacher denn je machen. Mit dem Modus “Zum Aufnehmen drehen“ kannst du die Aufnahme einfach durch Drehen des Selfie-Sticks starten oder stoppen, ohne nach Tasten oder Bildschirmen suchen zu müssen. Die Gestensteuerung erkennt schnelle Handzeichen zum Fotografieren oder Filmen – super für Gruppenfotos oder wenn die Kamera außerhalb deiner Reichweite montiert ist. Und mit der Sprachsteuerung kannst du die Kamera freihändig bedienen, sodass du nie den Fokus verlieren oder die Aufnahme unterbrechen musst.

Egal, ob du Ski fährst, Rad fährst oder einfach nur mit Freunden filmst – mit der X4 Air kannst du ganz einfach aufnehmen und hast die volle kreative Kontrolle, auch wenn du gerade keine Hand frei hast.

Leichte Bearbeitung, schnelles Teilen

360°-Aufnahmen bedeuteten früher stundenlange, komplizierte Bearbeitung. Mit der X4 Air dauert es nur ein paar Minuten – oder weniger. Die Insta360 App verwandelt rohes 360°-Filmmaterial mit KI-gestützten Tools wie Auto Edit, FlashCut und KI- Frame in dynamische, ausgefeilte Clips, die automatisch Highlights erkennen, Übergänge anwenden und das Filmmaterial mit Musik synchronisieren. Mit den voreingestellten Perspektiven können Leute in Sekundenschnelle perfekt ausgerichtete Videos exportieren, ohne dass manuell neu ausgerichtet werden muss.

Die X4 Air lässt sich auch nahtlos mit Marken wie Apple, Garmin und HUAWEI verbinden und synchronisiert Standort-, Bewegungs- und Leistungsdaten direkt mit deinen Videos. Egal, ob du deine morgendliche Radtour oder deinen Stadtlauf trackst, deine Daten bleiben auf allen Geräten synchronisiert, sodass du einfacher denn je den kompletten Überblick behältst.

Mit Insta360+, dem integrierten Cloud-Service, können Creator ihre Aufnahmen automatisch sichern, von jedem Gerät aus bearbeiten und ihre Lieblingsmomente sofort über einen anpassbaren Link teilen. Mit der interaktiven 360°-Wiedergabe können Freunde, Familie und Follower die Szenen erkunden, als wären sie dabei gewesen. Deine Aufnahmen sind sicher und immer bereit zum Teilen, egal ob von deinem Handy, Tablet oder Desktop. Für kurze Zeit bekommst du bei jedem Kauf einer X4 Air ein kostenloses Insta360+ Abo für ein Jahr mit 200 GB Speicherplatz dazu.

Für jeden Creator, überall

Die X4 Air ist für Creator gemacht, die mehr aufnehmen und weniger mitnehmen wollen: Reisende, Vlogger, Eltern, Sportler und alle, die die Welt als eine Geschichte sehen, die darauf wartet, erzählt zu werden. Sie bietet eine ausgewogene Mischung aus Einfachheit für Erstbenutzer und den Funktionen und der Leistung, die Creator verlangen.

Die Insta360 X4 Air gibt es ab dem 28. Oktober in Graphitschwarz und Polarweiß im offiziellen Insta360 Store, bei Amazon und bei ausgewählten Händlern. In den USA und Kanada kommt sie bald auf den Markt. Das Standard-Bundle kostet 329 €, während das Starter-Bundle mit einem 114 cm langen Unsichtbaren Selfie-Stick, einer Objektivkappe und einem zusätzlichen Akku 399 € kostet. Beide bieten für kurze Zeit ein kostenloses einjähriges Insta360+ Abo.

Mehr Infos findest du unter: http://www.insta360.com