Vom 1. November bis 20. Dezember 2025 präsentiert die Fotografin Nadine Dinter ihre neue Werkserie „TransMutations – The Alchemy of the Self.“ im Berliner Atelier Yves Sucksdorff.
In TransMutations widmet sich die Fotografin Nadine Dinter ihrer langjährigen Faszination für Skulpturen und Friedhofsfotografie. Acht neue Arbeiten zeigen Figuren, die zwischen Licht und Schatten, Leben und Stillstand zu schweben scheinen.
Die Künstlerin fängt nicht nur die Form der Skulpturen ein, sondern auch deren emotionale Wirkung, also den Ausdruck von Ruhe, Verletzlichkeit und Würde. Durch wechselnde Perspektiven und Lichtstimmungen entstehen Bilder, die sowohl real als auch traumhaft wirken.
Dinter beschreibt ihre Arbeit als einen Prozess der „Verwandlung“, eine Annäherung an das, was bleibt, wenn sich Körper, Stein und Seele berühren. Seit über drei Jahrzehnten arbeitet Nadine Dinter als Fotografin.
Ihre Werke wurden in Berlin, New York, Hamburg und Arles gezeigt. Mit TransMutations führt sie ihr Langzeitprojekt fort und lädt dazu ein, über Vergänglichkeit, Spiritualität und die stille Kraft der Fotografie in Einklang nachzudenken.
- Eröffnung: Freitag, 31. Oktober 2025, 18.00 Uhr (Die Fotografin ist anwesend)
- Laufzeit: 1. November – 20. Dezember 2025
- Ort: Atelier Yves Sucksdorff, Meineckestraße 6, 10719 Berlin
Über die Fotografin Nadine Dinter:
Erste Ausstellung 1998, gefolgt von weiteren Fotopräsentationen in Berlin und New York: Project Angel + Project Angel Reloaded (2001, NYC), In the Eye of the Beholder (2004, Berlin) und Janus-Faced (2013, Berlin). Ihre TORSO RELOADED-Aufnahmen wurden 2013, 2021, 2022 und 2025 in Berlin, 2023 in Hamburg und 2024 in Arles ausgestellt. Repräsentanz durch akg-images seit dem Jahr 2000.
Website: www.dinterphotography.de
Instagram: @dinterphotography
