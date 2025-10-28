Die Künstlerin fängt nicht nur die Form der Skulpturen ein, sondern auch deren emotionale Wirkung, also den Ausdruck von Ruhe, Verletzlichkeit und Würde. Durch wechselnde Perspektiven und Lichtstimmungen entstehen Bilder, die sowohl real als auch traumhaft wirken.

Dinter beschreibt ihre Arbeit als einen Prozess der „Verwandlung“, eine Annäherung an das, was bleibt, wenn sich Körper, Stein und Seele berühren. Seit über drei Jahrzehnten arbeitet Nadine Dinter als Fotografin.

Ihre Werke wurden in Berlin, New York, Hamburg und Arles gezeigt. Mit TransMutations führt sie ihr Langzeitprojekt fort und lädt dazu ein, über Vergänglichkeit, Spiritualität und die stille Kraft der Fotografie in Einklang nachzudenken.