ThinkTank Regenhüllen jetzt auch im Realtree® APX Tarnmuster

Transcontinenta GmbH, Distributor für Think Tank in Deutschland und Österreich, präsentiert eine besondere Neuerung innerhalb der bewährten Think Tank Hydrophobia®- und Emergency Rain Cover-Serie. Beide Serien sind ab sofort auch in der neuen Farbe Realtree® APX Camo erhältlich, ideal für Fotografen, die bei jedem Wetter einsatzbereit sein möchten und dabei Wert auf unauffälliges Arbeiten in der Natur legen.

Neben der klassischen schwarzen Variante bietet dieses realistische Tarnmuster nun eine optimale Verschmelzung mit natürlichen Umgebungen, ideal für Wildlife-, Natur- und Outdoor-Fotografie.

Hydrophobia® Regenhüllen-Serie – jetzt auch in Realtree® APX Camo

Die Hydrophobia®-Serie steht seit Jahren für kompromisslosen Schutz unter extremen Bedingungen. Mit ihrer robusten, nahtversiegelten 3-Lagen-Konstruktion schützt sie professionelle Kameraausrüstung zuverlässig vor Starkregen, Staub und Schlamm, ohne die Bedienbarkeit einzuschränken.

Das Modell Hydrophobia® D 24-70 V3 ist passend für Objektive wie 24-70 mm, 24-105 mm und 16-35 mm. Die Hülle hat eine Länge von 35 cm und ein Gewicht von 275 g. Die Hydrophobia® D 70-200 V3 wurde für 70-200 mm, 80-400 mm und 100-400 mm Objektive entwickelt. Sie misst 46 cm in der Länge und wiegt 300 g.

Für besonders große Teleobjektive steht die Hydrophobia® D 300-600 V3 zur Verfügung. Sie ist kompatibel mit Objektiven von 300 mm f/2.8 bis 600 mm f/4, hat eine Länge von 69 cm und bringt 424 g auf die Waage.

Jede Größe wird mit einer frontseitigen Schutzabdeckung für die Objektivöffnung sowie einem Transportbeutel geliefert. Ein rutschfester Halteriemen an der Gegenlichtblende sorgt für sicheren Sitz, selbst bei Bewegung.

Highlights der Serie:

Neues Realtree® APX Camo für unauffälliges Arbeiten in natürlicher Umgebung

3-lagiges, nahtversiegeltes Hochleistungsmaterial für maximalen Wetterschutz

Großes Sichtfenster für LCD und Bedienelemente

Zugang zu allen Bedientasten über zwei flexibel zusammenziehbare Ärmel

Kompatibel mit Stativ und Einbeinstativ

Integrierter Schultergurt (modellabhängig) und verstautes Okularfach

Frontlinsenabdeckung und Transportbeutel im Lieferumfang enthalten

Emergency Rain Cover – Kompakt. Schnell verstaut.

Für Fotografen, die bei plötzlich wechselnden Bedingungen schnell reagieren müssen, bietet die Emergency Rain Cover Serie einen besonders schnellen Schutzmechanismus mit minimalem Packmaß. Die Hüllen lassen sich sekundenschnell über die Kamera ziehen und fixieren, ideal für mobile Einsätze. Jetzt ebenfalls in Realtree® APX Camo erhältlich.

Die Emergency Rain Cover Größe Small ist für Kameragehäuse mit oder ohne Batteriegriff geeignet und deckt Objektivgrößen wie 16-35 mm f/2.8, 14-24 mm f/2.8, 24-105 mm f/4 sowie 24-70 mm f/2.8 ab.

Die Größe Medium richtet sich ebenfalls an Kameragehäuse mit oder ohne Batteriegriff und ist ideal für den Einsatz mit 24-70 mm f/2.8 sowie 70-200 mm f/2.8 Objektiven.

Für große Teleobjektive bietet die Größe Large den passenden Schutz. Sie ist ebenfalls für Kameragehäuse mit oder ohne Batteriegriff geeignet und kompatibel mit Objektiven wie 150-600 mm f/5.6-6.3, 200-500 mm f/5.6, 200-400 mm f/4, 400 mm f/2.8, 500 mm f/4 und 600 mm f/4.

Highlights der Serie:

Neuer Farbton Realtree® APX für unauffälliges Arbeiten in der Natur

Nahtversiegeltes, leichtes Material mit DWR-Beschichtung

Kompakter Transportbeutel im Lieferumfang

Blitzschuh-Befestigung für sicheren Halt

Großes Sichtfenster für Kameraanzeige

Montierbar auf Stativ oder Einbeinstativ

Preis und Verfügbarkeit

Die Think Tank Hydrophobia®-Serie in Realtree® APX ist ab sofort verfügbar. Das Modell Hydrophobia D 24-70 V3 hat eine UVP von 164,99 Euro, die Hydrophobia D 70-200 V3 wird mit 174,99 Euro UVP angeboten und die größte Variante Hydrophobia DM 300-600 V3 liegt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 209,99 Euro.

Die Think Tank Emergency Rain Cover ist in drei Größen erhältlich: Die Größe Small hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro, die Medium-Variante liegt bei 59,99 Euro und die Large-Ausführung bei 84,99 Euro UVP. Die Modelle sind ab Oktober bei autorisierten Think Tank Händlern in Deutschland und Österreich sowie über die Think Tank Deutschland Website erhältlich.