Kürzlich wurden die Gewinner des Nikon Small World 2025 Awards bekannt gegeben. Der Award gilt seit fast 50 Jahren als einer der bedeutendsten Wettbewerbe an der Schnittstelle von Wissenschaft und Fotografie. Der Sieg geht an Zhang You aus Kunming, China. Sein außergewöhnliches Bild eines Reiskäfers auf einem Reiskorn setzte sich gegen Tausende Einsendungen aus aller Welt durch. Mit Dr. Jan Rosenboom und John-Oliver Dum sind zudem gleich zwei deutsche Fotografen unter den Top 3!

Der Nikon Small World Photomicrography Award gilt seit fast 50 Jahren als einer der bedeutendsten Wettbewerbe an der Schnittstelle von Wissenschaft und Fotografie. Jährlich würdigt er die besten mikroskopischen Aufnahmen aus aller Welt – Bilder, die nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse sichtbar machen, sondern auch die ästhetische Dimension der Forschung zeigen.

Die diesjährige Ausgabe zog erneut Tausende Teilnehmende aus mehr als 90 Ländern an, darunter Wissenschaftler, Forscher, Studierende und Fotografen, die durch Mikroskopie Einblicke in verborgene Strukturen und Lebensformen ermöglichen. Ziel des Wettbewerbs ist es, die Schönheit und Komplexität der Natur auf mikroskopischer Ebene einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Der Wettbewerb zeigt Jahr für Jahr, wie eng Wissenschaft und Kreativität miteinander verbunden sind“, erklärt Eric Flem, Senior Manager bei Nikon Instruments. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer machen sichtbar, was sonst verborgen bleibt – und eröffnen neue Perspektiven auf die mikroskopische Welt.“

Alle prämierten Bilder und Videos der Nikon Small World 2025 sind auf der offiziellen Webseite unter www.nikonsmallworld.com zu sehen.