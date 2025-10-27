DDie Grenzen zwischen klassischer Kameratechnologie und mobiler Fotografie verschwimmen weiter: Ricoh bringt mit Realme ein Smartphone auf den Markt, das stark von der ikonischen GR-Serie inspiriert ist. Währenddessen kämpft Profoto weiter mit Umsatzrückgängen und einem angespannten Marktumfeld – investiert aber unbeirrt in Innovation. Und Pinterest? Die Plattform zieht erste Konsequenzen aus dem Zuviel an KI-Content und gibt Nutzern neue Kontrollwerkzeuge an die Hand. Die wichtigsten Branchentrends der Woche – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW44/25

Ricoh partnert mit Smartphone-Hersteller

Anfang Oktober gab der chinesische Smartphone-Hersteller Realme eine strategische Partnerschaft mit Ricoh Imaging bekannt und versprach die „intensivste Zusammenarbeit im Bereich der Street-Fotografie“ in der Mobilfunkbranche. Was das heißt? Wissen wir jetzt: Die erste Frucht dieser Partnerschaft wurde letzte Woche mit dem Realme GT8 Pro vorgestellt, das deutlich von der Ricoh GR beeinflusst ist. Der mit Abstand visuell interessanteste Aspekt des Realme GT8 Pro, das jetzt in China auf den Markt kam, ist sein austauschbares Kameradesign. Benutzer können die Abdeckung der Rückkamera austauschen und so ihre Farbe, Form und ihre Textur ändern. Realme veranstaltet sogar einen speziellen Wettbewerb auf MakerWorld, bei dem die Teilnehmer aufgefordert sind, ihr eigenes Kameragehäusedesign für das GT8 Pro zu entwerfen. Was das Smartphone technisch drauf hat und sonstige Infos:

https://www.realme.com/global/newsroom/realme-and-ricoh

Profoto weiter im Minus

Profoto Holdings hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Die Nachfrage in den größten Märkten des Unternehmens bleibt schwach, was sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt hat. Bekanntlich hat das Unternehmen bereits klare Maßnahmen ergriffen, um die Kosten an die aktuelle Marktsituation anzupassen. Trotz der schwächeren Entwicklung im Quartal investiert Profoto weiterhin in fortschrittliche Technologien, um dem raschen Wandel des Marktes gerecht werden zu können.

Der Nettoumsatz belief sich auf 119 Mio. SEK, was einem Rückgang von 27,5 Prozent entspricht. Das organische Wachstum betrug -22,6 Prozent und der Währungseffekt -4,9 Prozent. Die Nachfrage in den USA war im 3. Quartal verhalten, was zum Teil auf den vorherigen Lageraufbau der Händler vor den Zolländerungen und die starken Verkäufe neuer Produkte im zweiten Quartal zurückzuführen ist. In EMEA wirkten sich auch die Verkäufe aus dem Vorquartal aus, verbunden mit anhaltender makroökonomischer Unsicherheit, die zu einer zurückhaltenden Haltung bei Einzelhändlern und Endkunden führte. APAC (Asia Pacific) hingegen zeigte eine positive Entwicklung, die durch eine Reihe von Großkundenlieferungen getrieben wurde.

https://thedeadpixelssociety.com/profoto-releases-preliminary-third-quarter-results-sales-down-on-weak-demand/

Pinterest: Maßnahmen gegen zu viel KI-Content

Wahnsinn: Laut Pinterest machen GenAI-Inhalte mittlerweile 57 Prozent aller Online-Inhalte aus. Aber offenbar haben viele Nutzer davon die Nase voll. Einige Beobachter fragen sich offen, ob KI Pinterest bereits ruiniert hat – oder ob das Problem noch behoben werden kann. Anfang dieses Jahres führte das Unternehmen „KI-modifizierte” Labels ein, die auf denjenigen Bildern erscheinen, deren Metadaten auf eine KI-Generierung hinweisen, oder wenn die eigenen Systeme von Pinterest erkennen, dass der Inhalt KI-generiert ist. Anscheinend reicht das aber nicht. Das Unternehmen gibt nun bekannt, dass es in seinem Einstellungsmenü eine Option namens „Empfehlungen verfeinern” hinzugefügt hat, mit der Nutzer konfigurieren können, ob sie weniger GenAI-Inhalte in bestimmten Kategorien sehen möchten, die anfällig für KI-generierte Bilder sind, wie z. B. Schönheit, Kunst, Mode und Wohnkultur. Pinterest kündigt an, in Zukunft weitere Kategorien auf Basis von Nutzer-Feedback einzuführen.

https://techcrunch.com/2025/10/16/pinterest-adds-controls-to-let-you-limit-the-amount-of-ai-slop-in-your-feed/