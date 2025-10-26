Wir haben zwei Speicherkarten von Voigtländer mit hohen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten in der Praxis getestet.

Wer heute in 6K, 8K oder 4K mit schnellen Datenraten filmt – oder ausgiebige Bildserien mit hohen Fotoauflösungen aufnimmt –, produziert enorme Datenmengen. Damit der kreative Fluss nicht ins Stocken gerät, muss die Speicherkarte diese Daten blitzschnell wegschreiben, sonst ist die Aufnahme schneller beendet, als einem lieb ist. Genau hier setzen die Profi-Speicherkarten des Herstellers Voigtländer an.

Im Praxistest haben wir uns zwei Modelle näher angesehen: Zum einen die High-Speed Pro SDXC UHS-II Card mit 128 GByte Kapazität, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 250 MByte/s und einer Lesegeschwindigkeit von 280 MByte/s, die sich ideal für hochauflösende Fotos und 4K-Videos eignet. Zum anderen die CFexpress Pro Card mit 512 GByte Speicherplatz und beeindruckenden High-End-Werten: 3.000 MByte/s beim Schreiben und bis zu 3.700 MByte/s beim Lesen – ideal für 8K.