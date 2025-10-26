Wir haben zwei Speicherkarten von Voigtländer mit hohen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten in der Praxis getestet.
Wer heute in 6K, 8K oder 4K mit schnellen Datenraten filmt – oder ausgiebige Bildserien mit hohen Fotoauflösungen aufnimmt –, produziert enorme Datenmengen. Damit der kreative Fluss nicht ins Stocken gerät, muss die Speicherkarte diese Daten blitzschnell wegschreiben, sonst ist die Aufnahme schneller beendet, als einem lieb ist. Genau hier setzen die Profi-Speicherkarten des Herstellers Voigtländer an.
Im Praxistest haben wir uns zwei Modelle näher angesehen: Zum einen die High-Speed Pro SDXC UHS-II Card mit 128 GByte Kapazität, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 250 MByte/s und einer Lesegeschwindigkeit von 280 MByte/s, die sich ideal für hochauflösende Fotos und 4K-Videos eignet. Zum anderen die CFexpress Pro Card mit 512 GByte Speicherplatz und beeindruckenden High-End-Werten: 3.000 MByte/s beim Schreiben und bis zu 3.700 MByte/s beim Lesen – ideal für 8K.
Ausdauernd im Serienbild-Test
Für unseren Test haben wir beide Karten in der Nikon Z6II ausprobiert, die sowohl SD- als auch CFexpress-Medien unterstützt. Die spannende Frage war, wie viele verlustfrei komprimierte 14-bit-RAWs mit rund 24 Megapixeln die Karten bei etwa zehn Bildern pro Sekunde wegschreiben können, bevor der Speichervorgang ins Stocken gerät.
Die SD-Karte zeigte sich mit 119 RAWs in Folge als sehr leistungsstark und benötigte nach Ende der Serie nur etwa zehn Sekunden, bis der Speichervorgang vollständig beendet war. Die CFexpress-Karte legt, wie erwartet, noch eine Schippe drauf: Sie schafft mühelos die vollen 200 RAW-Bilder in Serie, auf die die Z6II limitiert ist. Ohne diese Begrenzung hätte die Karte definitiv länger durchgehalten. Auch hier waren die Daten rund zehn Sekunden nach Serienende vollständig auf die Karte geschrieben.
Schnelle Transferraten
Um die hohe Lesegeschwindigkeit der SD-Karte von Voigtländer ausschöpfen zu können, benötigt man einen UHS-II-fähigen Kartenleser.
Für professionelle Ansprüche
CFexpress-Slots finden sich bisher fast ausschließlich in Kameras, die auf Profis und ambitionierte Semiprofis zugeschnitten sind.
