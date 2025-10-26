Panasonic erweitert das Designportfolio seiner Vollformatkamera LUMIX S9 um neue silberne Farbvarianten. Neben der klassischen Ausführung in Schwarz/Silber, die exklusiv im Fotofachhandel erhältlich ist, erscheinen ab Ende Oktober 2025 auch Versionen in Silber/Weiß und Silber/Blau.

Die kompakte LUMIX S9 zählt laut Panasonic zu den beliebtesten spiegellosen Vollformatkameras im eigenen Portfolio. Seit ihrer Einführung 2024 wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem iF Design Award, dem Red Dot Design Award 2025 und dem TIPA Award 2025 in der Kategorie Best Content Creator Camera.

Mit ihrem handlichen Gehäuse von rund 403 Gramm verbindet die S9 die Bildqualität eines 24,2-Megapixel-Vollformatsensors mit der neuesten Generation des LUMIX-Bildprozessors. Der schnelle Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) sorgt für präzises Tracking, während die Dual-I.S.-2-Bildstabilisierung bis zu 6,5 Stufen kompensiert.

Weitere technische Details und ein ausführlicher Praxistest zur LUMIX S9 finden sich auf photoscala.de:

Panasonic Lumix DC-S9: Kompakt und farbenfroh

Kürzlich wurde die S9 zudem in einer exklusiv im Panasonic-Shop erhältlichen Titanium-Gold-Variante vorgestellt. Hier mehr dazu: LUMIX S9 jetzt auch in Titanium Gold

Pressemitteilung Panasonic: