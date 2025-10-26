Panasonic erweitert das Designportfolio seiner Vollformatkamera LUMIX S9 um neue silberne Farbvarianten. Neben der klassischen Ausführung in Schwarz/Silber, die exklusiv im Fotofachhandel erhältlich ist, erscheinen ab Ende Oktober 2025 auch Versionen in Silber/Weiß und Silber/Blau.
Die kompakte LUMIX S9 zählt laut Panasonic zu den beliebtesten spiegellosen Vollformatkameras im eigenen Portfolio. Seit ihrer Einführung 2024 wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem iF Design Award, dem Red Dot Design Award 2025 und dem TIPA Award 2025 in der Kategorie Best Content Creator Camera.
Mit ihrem handlichen Gehäuse von rund 403 Gramm verbindet die S9 die Bildqualität eines 24,2-Megapixel-Vollformatsensors mit der neuesten Generation des LUMIX-Bildprozessors. Der schnelle Phasenerkennungs-Autofokus (PDAF) sorgt für präzises Tracking, während die Dual-I.S.-2-Bildstabilisierung bis zu 6,5 Stufen kompensiert.
Weitere technische Details und ein ausführlicher Praxistest zur LUMIX S9 finden sich auf photoscala.de:
Panasonic Lumix DC-S9: Kompakt und farbenfroh
Kürzlich wurde die S9 zudem in einer exklusiv im Panasonic-Shop erhältlichen Titanium-Gold-Variante vorgestellt. Hier mehr dazu: LUMIX S9 jetzt auch in Titanium Gold
Pressemitteilung Panasonic:
Panasonic kündigt neue silberne Farbvarianten der beliebten Vollformatkamera LUMIX S9 an
Panasonic LUMIX S9 im klassischen Schwarz/Silber Look, exklusiv im Foto Fachandel erhältlich.
Weitere Informationen zur LUMIX S9-Kamera:
Die erste kompakte Kamera der LUMIX S Serie – vereint handliches Design mit beeindruckender Bildqualität
- Kompaktes und leichtes Gehäuse mit nur ca. 403g1
- Ca. 24,2 Megapixel Vollformat-CMOS-Sensor und neuester Bildprozessor für starke Performance
- Autofokus mit Echtzeit-Erkennung mit PDAF (Phase Detection Auto-Focus) für präzises Tracking
- Branchenführende Bildstabilisierungstechnologie mit 5-Achsen-Dual-I.S.2:
- 6,5 Stufen2
- 5 Blendenstufen Body I.S.3
- Active-I.S. für verwacklungsfreie Aufnahmen beim Gehen
- Perspektivkorrektur und „High“-Modus in der elektronischen Stabilisierung (Video) für besonders ruhige Aufnahmen
- MP4 Lite: Smartphone-optimierter Open Gate Videomodus
- Flexibles Klappdisplay für kreative Perspektiven
LUMIX Lab App für mühelose Verbindung
- Schneller Transfer von Fotos und Videos auf das Smartphone
- Individuelle LUTs erstellen und übertragen – für persönliche Farblooks
- LUTs von bekannten Künstlern direkt in der App verfügbar
- Schnelles Bearbeiten von MP4 Lite-Videos für Social Media
- Kostenlose App für iOS – sofort einsatzbereit und einfach zu bedienen
REAL TIME LUT für kreative Freiheit
- Individuell anpassbare LUT-Dateien direkt in der Kamera nutzbar
- Spezielle LUT-Taste für schnellen Zugriff
- Neue Funktionen wie Deckkraftregelung und Körnungseffekt für noch mehr kreative Möglichkeiten
- Kostenlose App für iOS und Android – ideal zur Erweiterung der kreativen Möglichkeiten
Verfügbarkeit
Die LUMIX S9 wird es neben der klassischen Variante Schwarz/Silber auch in weiteren Farben wie z.B. Silber/Weiß und Silber/Blau geben. Alle neuen Farben werden ab Ende Oktober lieferbar sein.
