Die Zeiten dauernder Rückgänge in der Kamerabranche scheinen vorerst vorbei: Canon meldet mit 170 Millionen produzierten RF- und EF-Objektiven einen neuen Rekord – und unterstreicht damit die anhaltende Relevanz hochwertiger Systemkameras im Zeitalter von Smartphones und KI-generierter Bilder.

Seit Jahren befindet sich der globale Kameramarkt im Wandel. Während der Massenmarkt für Kompaktkameras nahezu verschwunden ist, wächst das Interesse an spiegellosen Systemkameras und hochwertigen Wechselobjektiven wieder leicht. Laut den jüngsten Zahlen des Herstellerverbands CIPA stagnieren die weltweiten Kameraauslieferungen seit 2023 nicht länger, sondern zeigen ein stabiles bis leicht positives Wachstum, getragen vor allem von professionellen und ambitionierten Anwendern.

Canon behauptet seit 22 Jahren in Folge die Weltmarktführerschaft bei digitalen Systemkameras – mit einem Anteil von rund 50 Prozent. Der aktuelle Produktionsmeilenstein von 170 Millionen Objektiven zeigt, dass sich der Markt zunehmend auf Qualität und Langlebigkeit konzentriert, anstatt auf hohe Stückzahlen wie in den 2010er-Jahren.

Die Einführung des RF-Bajonetts 2018 markierte für Canon den Übergang zur spiegellosen Ära, die den Markt inzwischen dominiert. Mit einer Produktpalette von mittlerweile über 100 Objektiven deckt der Hersteller Brennweiten von 10 bis 1200 Millimeter ab – vom Ultraweitwinkel bis zum Superteleobjektiv.

Branchenanalysten sehen Canons Erfolg als Hinweis darauf, dass sich der Kameramarkt neu ausbalanciert: weg vom Massenprodukt, hin zu spezialisierten Geräten für Content-Produzenten, Profifotografen und Enthusiasten. Hersteller wie Canon, Nikon, Sony und Fujifilm profitieren dabei von einer Zielgruppe, die Investitionsbereitschaft für Qualität zeigt – auch wenn die Gesamtabsatzzahlen weit unter dem früheren Niveau liegen.

Mit der erreichten Produktionszahl stärkt Canon seinen Vorsprung, doch zugleich zeigt sich: Die Zukunft der Fotografie liegt weniger in Stückzahlen als in Innovation, optischer Präzision und intelligenten Ökosystemen.

