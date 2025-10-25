Landschaftsfotografie ist eine leise Disziplin. Mit diesen Worten beginnt dieses sehr außergewöhnliche Buch. Ein Satz, der viel über das Genre aussagt. Ein gutes Landschaftsbild ist so viel mehr als eine gut komponierte Szene in der Natur – wobei das eine der wichtigsten Zutaten ist. Dennoch gehört nicht nur die eingefangene Szene dazu, sondern auch der Weg, die Reise dorthin, und natürlich das Wetter, Licht und Jahreszeit. Alles eben, was diesen Ort selbst als Foto lebendig macht.

Auf der Jagd nach Motiven, Szenen und ansprechenden Orten sind Fotografen weltweit einig: Am schönsten ist es irgendwo. Landschaftsfotografie ist eines der faszinierendsten Genres und begeistert Amateure, Einsteiger und Profis. Mit seinem großen Praxishandbuch lässt Andreas Pacek viel Raum für kreative Entfaltung. Der Fotograf mit dem Faible für stimmungsvolles Wetter nimmt seine Leser mit, auf eine lehrreiche Reise durch und um die Welt der Landschaftsfotografie. Auf 319 Seiten wechselt er dabei technische Feinheiten mit inspirierenden Kompositionsmethoden.

Der eine Aufbau

Das Buch kommt im Maß 264 x 214 Millimeter Querformat Hardcover. Das bietet vor allem Platz für einige der besten Landschaftsaufnahmen, die je gemacht wurden. Aber schöne Fotos füllen das Buch nicht allein. Jedes Bild ist mit einer informativen Bildunterschrift und mit den wichtigsten Bilddaten, den Exifs versehen. Der Autor lässt seine Bilder wirken und gibt dem Leser den Raum dafür.

So wird auch jeder Abschnitt fein und präzise behandelt. Es kommt ein Schritt nach dem anderen, vieles baut aufeinander auf oder, wie in den Kapiteln über Jahreszeit oder Tageslauf, wird chronologisch beleuchtet. Die Art, wie der Fotograf Pacek seine Leser dabei mit auf seine vergangenen Reisen nimmt, sind eine Mischung aus spannendem Reisebericht und praxisbezogenem Dialog.

Eine starke Methode, den Leser nicht nur über den Bildaufbau und die Gedanken bei der Komposition zu informieren, sondern ein Gefühl für die Stimmung und die Situation zu schaffen. Ein Verweis und ein Weg zu sensibilisieren, wie wichtig es ist, die Landschaft zu lesen und als Ganzes zu erfassen..

Der andere Aufbau

Auch im inhaltlichen Aufbau überrascht das Buch. Keine Brennweitenvergleiche, Stativlisten oder Hyperfokaltabellen, sondern die Suche nach Inspiration leitet das Buch ein. Als wäre die wichtigste Regel: Es gibt keine Regeln – nur Methoden, die gut funktionieren. Mit „Planung und Motivsuche“ gibt es interessante Einblicke, wie man eine Tour organisiert, die Jahreszeiten nutzt oder mit Gezeiten umgeht.

Den Blick in die Landschaft auf ein Bild bannen ist im dritten Kapitel „Landschaft modellieren“ Thema. Unvermeidlich und manchmal ein Garant oder Zerstörer der besten Bilder wird mit „Wind und Wetter“ ein Kapitel gewidmet. Nach Wolken, Regen und der goldenen Stunde ist im fünften Kapitel das Licht alles. Die Möglichkeiten eines ganzen Tages, präsentiert an beeindruckenden Orten.

Wenn etwas zur Landschaft gehört, das uns noch mehr die Sprache verschlägt, sind es die Sterne. Himmelskörper sind die Stars im nächsten Kapitel, in dem auch Kunstlicht und Blitze thematisiert werden. Mit „Stadt, Land, Fluss“ sind wir im siebten Kapitel und bei den unzähligen Möglichkeiten, die die Landschaftsfotografie bietet. Anhand vieler Beispiele können Sie hier alle Aspekte anschaulich verinnerlichen.

Im nächsten Abschnitt, beflügelt von der schönen Natur, erheben wir uns in die Lüfte. Drohnenfotografie wird behandelt. In Kapitel neun geht es um „Motive für Fotoausflüge“ aus allen Teilen der Republik sowie von bekannten Zielen wie Island oder Norwegen. Für die Freunde der Technik liefert Kapitel zehn ab. Filter, Belichtungsmethoden und die Wirkung der Brennweiten geleiten den Leser zum Index für das schnelle Finden aller Stichwörter.

Formatfüllend

Nicht nur das ungewöhnliche Format des Buchs, sondern auch der spannende Aufbau sind eine Klasse für sich. Die Art des Geschichtenerzählens von Pacek ist unterhaltsam und lehrreich, dabei ruhig und inspirierend. Passend zum Genre, denn Landschaftsfotografie ist eben doch eine leise Disziplin.

Eckdaten zum Buch „Landschaftsfotografie: Das große Praxisbuch“

Andreas Pacek

318 Seiten, 264 x 214 mm, Hardcover,

ISBN 9783832804442,

Preis: 19,90 Euro / 14,99 Euro (Buch / E-Book),

Bildner Verlag, www.bildnerverlag.com